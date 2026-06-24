Mauricio Macri posó junto a Lola Teuly en Kansas: palco vip y aperitivos

Como hombre y dirigente de confianza del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (56), quien en el año 2020 lo nombró Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri (67) no podía faltar de ninguna manera al debut de la Argentina en el Mundial. Inseparable de su nueva pareja, Dolores Teuly, Mauricio dijo presente en Kansas con su novia y se cobijó en uno de los palcos más privilegiados del estadio en la previa al partido.

El ex mandatario argentino estuvo cerca de una delegación de ex campeones del mundo, integrada entre otros por Oscar Ruggeri (64), Omar Larrosa (78), Ricardo Giusti (69), Mario Alberto Kempes (71) y Nery Pumpido (68), le dedicó todo su tiempo a ‘Lola’ y mantuvo una charla privada con Infantino en la que reinó el afecto y la calidez.

Mauricio Macri y Lola Teuly en Kansas

Vestido de elegante ambo oscuro con la palabra FIFA bordada en el bolsillo superior izquierdo, más camisa blanca, corbata al tono y zapatillas suizas On, Mauricio festejó los tres goles de Lionel Messi (39) junto a su novia y derrochó euforia. Sabía que al día siguiente debía regresar a la Argentina, pero prometió su asistencia para las próximas rondas a medida que la selección siga avanzando.

“Tenemos un buen equipo en un Mundial que va a estar muy duro”, dijo antes de entrar al estadio, y felicitó a la FIFA por “semejante organización, es el Mundial más grande de la historia”. Después de disfrutar de la goleada se retiro del estadio y no pudo ocultar tanta felicidad y optimismo: “Mejor imposible el inicio del Mundial y cátedra de ‘Leo’, ya es el mayor goleador de la historia de los mundiales”, recordó. Así vivió Macri el debut de los campeones del mundo, sabiendo que pronto volverá a tomarse el avión y a calzarse el traje con el escudo de la FIFA para alentar a la selección