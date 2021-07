Ella se muestra siempre que puede al natural, sin pudor en exhibirse desnuda o hacer algún topless. Así de desinhibida es Calu Rivero quien vive su vida entre Uruguay y los Estados Unidos donde está instalada desde hace un largo tiempo. En esta oportunidad se mostró completamente desnuda antes de entrar al mar de Rockaways junto con un grupo de amigas que apoyaron la decisión.

"Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad. Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad. Nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior. Sigo eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero esta vez sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal. Ya no. Ahora estoy haciendo realidad la visión más pura de mi misma. Foto del 2020 #NY #rockaways", escribió Dignity junto al foto y el posteo.

Para no ser censurada tapó sus partes intimas con dibujitos de color y ella con sus brazos las partes de sus amigas quienes juntas formaron una figura astral.

Mira la foto...

El desnudo total de Calu Rivero para entrar al mar con sus amigas.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa, apuestan al amor después de 13 años separados

Tras 13 años de estar separados, Calu Rivero y Aíto de la Rúa habrían retomado su relación y se dejaron ver en Punta del Este.

Esta historia de amor data de 2008, si bien la pareja se distanció en buenos términos y nunca más fueron vistos juntos, hoy vuelven a estar en boca de todo el mundo. El reencuentro en la ciudad costera uruguaya trajo mucho más consigo de lo que imaginaban.