Alexis “El Cone” Quiroga tuvo una charla en “Mañanisima” conducido por Carmen Barbieri, donde reveló que sintió cuando se enteró que su exnovia Coti Romero estaría saliendo con Enzo Díaz, jugador de River.

Facundo Ventura, le preguntó: “¿Te afecta que a ella le guste el jugador de River Enzo Díaz?”. Ante esto, El Cone respondió: “No es algo que me ponga contento”.

Luego, expresó: “No te voy a mentir, nosotros pasamos cosas feas pero uno tiene una pequeña parte dentro de uno en la que quiere ver a la otra persona bien”, agregó el ex de la correntina.

Alexis Quiroga en "Mañanisima"

Luego, El Cone tuvo una reflexión donde dio a entender que ya no podía seguir insistiéndole a Coti Romero: “El día que ella leyó los mails me dije a mí mismo ‘basta, está diciendo que está conociendo a otra persona. Creo que tenía que darle el lugar en ese sentido”, cerró.

Coti Romero estaría saliendo con Enzo Día, jugador de River

Cuando Coti Romero terminó su relación con Alexis “El Cone” Quiroga por la infidelidad y diferentes chats con las que se hablaba el cordobés, la correntina está abierta a conocer gente. Se la vincularon con varios hombres, como Matías Beltrán, Gastón Edul y Esequiel Barco. El último, fue Enzo Díaz, y la influencer no lo negó.

La correntina hincha de River reveló que se estaría conociendo con un jugador de su club favorito y agregó que está fascinada. En la pista del Bailando 2023, Coti Romero expresó: "A mí me encanta él. Me parece lindo chico, pero nos empezamos a seguir nomas. Después me dejó de seguir porque nos estaban bardeando y tuve que pedirle perdón por mensaje", cerró la correntina sobre Enzo Díaz.