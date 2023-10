Alexis El Cone Quiroga comentó sobre la nueva propuesta laboral que tuvo Maxi Guidici tras su intento de quitarse la vida. Ambos se hicieron buenos amigos dentro de la casa de Gran Hermano, donde forjaron una hermosa amistad. Asimismo, semanas atrás, El Conejo fue el responsable de salvarle la vida al exhermanito tras querer suicidarse. Tras el incidente, la expareja de Coti Romero le brindó ayuda y soporte a su querido colega.

Maxi Guidici y Alexis Quiroga/Instagram @max_pela

El Conejo Quiroga le consiguió trabajo a Maxi Guidici

El Conejo estuvo apoyando incondicionalmente a Maxi Guidici durante este difícil período en su vida, dándole sostén emocional y ahora también una nueva oportunidad laboral. Durante una entrevista con el programa ‘Estamos Okey’, el exparticipante de Gran Hermano habló acerca del delicado episodio que vivió su querido amigo tras pasar por diversos problemas personales.

"Sé que hay un parte médico que dijo una cosa, y un policía dijo otra. Yo personalmente fui, lo vi y no dudo en absoluto. No creo que me haya mentido en una cosa así. Él se caía, no emitía palabra", comentó el cordobés.

Con respecto al nuevo trabajo que encontró para Maxi, Alexis compartió: "Le urgió algo con un teatro, que no lo quiero quemar porque no sé. Espero que se le dé. Yo le acerqué la propuesta. Cuando yo le fui con esto, mejoró anímicamente". Asimismo, El Conejo habló sobre la posibilidad de la participación de Maxi Guidici en el Bailando 2023. "Él tiene ganas. No sé... Es muy temperamental, o siente mucho o no siente. Blanco o negro", aseguró el exhermanito.

P.C