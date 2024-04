Coti Romero entró nuevamente a la casa de Gran Hermano y sorprendió a todos los participantes, especialmente a Furia Scaglione, quien desconfió enseguida de todos los movimientos de la joven. Sin embargo, en las últimas horas Juliana indignó a las redes sociales con un comentario discriminatorio contra la correntina.

Todo comenzó cuando Florencia se acercó a la participante más polémica para revelarle que la rubia había inventado un grito del afuera. Al escucharla, Furia le comentó: “La hicieron entrar para generar conflicto y no lo está logrando, a mí ni me habla… en cualquier momento va a querer generar un roce”.

Coti Romero en la casa de Gran Hermano.

Además, Juliana le avisó a su compañera que cree que Coti quiere meterse con Mauro, y le detalló sin filtros: “A la primera que se quiera hacer la loca… si lo seduce no me jode porque no tengo celos y el viernes en la fiesta hago un descontrol tremendo, me chapo a todos”.

Cuando Florencia le dijo que Coti Romero era “mala”, Furia Scaglione indignó a los fanáticos del reality al decir: "Es bicha, por eso te pregunté si era paraguaya, porque son re falsos".

Qué más dijo Furia Scaglione sobre Coti Romero

Tras el fuerte comentario de la participante más polémica de esta edición de Gran Hermano, la conversación con Florencia sobre la correntina no terminó, sino que siguieron hablando, especialmente sobre su aspecto.

“Es una piba re linda y no hace falta que lo haga, con su hermosura puede generar muchas cosas bonitas, pero no lo usa a su favor", sentenció Furia Scaglione sobre Coti Romero.

J.C.C