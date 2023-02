El Dibu Martínez no pudo contener las lágrimas al recibir el premio a mejor arquero del año: “Mis padres son mis ídolos”

Luego de la consagración de Argentina en el mundial de Qatar el pasado diciembre, La Scaloneta no deja de cosechar victorias y reconocimiento. Es que el día de hoy se entregaron los premios The Best, organizados por la FIFA y que reconocen a los mejores jugadores del año, y Argentina se llevó cuatro estatuillas, entre ellos, Mejor jugador masculino (Lionel Messi), Mejores Fans, Mejor Entrenador (Lionel Scaloni) y Mejor Arquero (Emiliano Martínez).

Messi, Scaloni y El Dibu participaron de la ceremonia y dieron discursos que pusieron las emociones de un país a flor de piel. Sin embargo, quien se mostró más sensible arriba del escenario fue sin duda el portero de la selección.

Dibu Martínez recibió el premio The Best.



Emiliano Martínez subió al escenario tras escuchar su nombre y se mostró muy feliz por el reconocimiento, fruto de todo su esfuerzo. El arquero expresó: “Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un mundial después de 36 años es algo muy hermoso. La gente sabe lo pasional que es ser argentino y poder levantar la Copa del Mundo. Es algo hermoso para todo el país, especialmente por el año que venimos pasando económicamente. Sentimos esa conexión con el país y es un orgullo. Mi familia, gran parte de esto, la gente de Scaloni que me dio la posibilidad de jugar para la selección. Era el sueño de mi vida”.

Dibu Martínez.

A esta altura del discurso, la emoción del Dibu era claramente notable. “Mi mujer que me acompañó a todos lados. Muchas veces me preguntaron quiénes eran mis ídolos en la vida o qué arquero admiraba cuando era chico. Y yo siempre digo… Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar… Mis ídolos son ellos”, concluyó Martínez, emocionado hasta las lágrimas.

H.O