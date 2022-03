El viernes 11 de marzo, Gerardo Rozín falleció a los 51 años a raíz de un tumor cerebral. El periodista murió en su casa, y la noticia fue confirmada por Telefe en sus redes sociales. El conductor de "La Peña del Morfi" estaba atravesando un grave estado de salud, y la triste noticia afectó a su núcleo familiar, especialmente a sus hijos.

El dolor de la hija de Gerardo Rozín por la muerte de su papá: "Soy muy chiquita para..."

Julio Bárbaro, el ex suegro de Gerardo, reveló cómo se sentía su nieta Elena, tras la muerte de su papá. “Esencialmente sufrimos la muerte de Gerardo en Elena, que tiene 11 años y la semana pasada nos dijo ‘Soy muy chiquita para estar viviendo esto’” aseguró el padre de Carmela Bárbaro.

“Fue con Carmela a despedirlo, pero él ya no estaba consciente y ahí asumió cuál era la gravedad. Y hoy no quiso ir al velatorio” agregó el ex suegro de Rozín. Cabe destacar que, en los últimos días, Carmela dejó de asistir al programa ‘Momento D’ para acompañar al padre de su hija en este doloroso proceso.

La triste noticia afectó al mundo del espectáculo, a los televidentes, pero sobre todo a sus hijos. En más de una oportunidad, el reconocido periodista se mostró orgulloso de sus dos hijos: Pedro y Elena. En la última navidad, Rozín compartió un video en sus redes sociales, mientras buscaban pizzas con sus hijos. “Pedro y Elena noche de Navidad. Son lo más” escribió en su publicación.

Dos semanas anteriores a esa Navidad, el conductor de La Peña del Morfi compartió un tierno posteo dedicado especialmente a su hija, que se había graduado en ese entonces. "El plan es sencillo. Ella crece feliz, libre, bella y amada. Mientras funcione yo intento hacerle comedia, porque le gusta y porque es la mejor manera fuera de la comida que tenemos los judíos para decir te amo. Elena se graduó" escribió en su publicación.

Gerardo Rozín y sus tres románticas historias de amor:

Gerardo Rozín (1970 -2022). Así dice ahora su biografía en internet. Un tanto difícil de digerir, pero con la esperanza de que está mucho más tranquilo, descansando y en paz. Con su partida, el mundo del periodismo está de luto. Sus seres queridos y amigos más cercanos lloran el saber que ya no estará más físicamente por los pasillos de las radios y los canales.

Pero ese vacío que destroza en pedazos el interior de las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él, sin duda no se compara con el dolor que pueden estar sintiendo sus hijos y las mujeres que hicieron parte de su vida en el plano sentimental.

A Gerardo Rozín se le conoció detrás y delante de las cámaras, fue un periodista, presentador y productor. Pero también fue un padre, un amigo, un hermano, un hijo y un esposo.

Su primer matrimonio fue con Mariana Basualdo. De esta unión, en el 2000 nació Pedro, su hijo primogénito. El divorció de la pareja llegó en el 2005. De ambos no hay registro público de fotos juntos; sin embargo, se sabe que trabaja como Directora General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia de la Nación, según sus redes sociales.

Tres años más tarde, Gerardo Rozín volvió a reencontrarse con el amor en los brazos de la periodista Carmela Bárbaro, con quien tuvo a Elena, su hija de 11 años. Su historia de amor llegó a su final en el 2014; no obstante, la pareja cerró su relación en buenos términos y siempre estuvieron en contacto y en mutuo apoyo hasta el último momento.

En el 2015, Eugenia Quibel llegó a la vida Rozín. Desde entonces y hasta este 2022, estuvo con él. La locutora en medio del dolor por su partida, le dedicó por medio de su cuenta de Instagram unas sentidas palabras.

Carmela Bárbaro, pese a que su vínculo con Gerardo era por su hija Elena, se ausentó del programa “Momento D” para acompañar a su expareja en sus últimos días, en su natal Rosario.

Eugenia es la última mujer con la que Gerardo Rozín compartió su corazón y sus sentimientos como hombre. Ante esta devastadora noticia, la locutora publicó unas palabras de despedida titulada: “¿Qué es ser valiente?".

