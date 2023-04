Coti Romero se mostró muy angustiada en sus redes sociales y compartió el dolor con sus seguidores. La joven contó la terrible pérdida que sufrió y fue Alexis Quiroga, su pareja, quien la consoló.

La exjugadora de Gran Hermano fue fotografiada por El Cone en un restaurante dejando en claro que no se encontraba en sus mejores días y que el cordobés quiso mimarla un poco llevándola a comer afuera.

Qué le pasó a Coti Romero de Gran Hermano

En las últimas horas, Coti Romero publicó una historia de Instagram en la que contó que su perro falleció luego de un accidente. Lo cierto es que, tal como relató la colorada, su mascota fue atropellada.

El drama de Coti Romero tras perder a su perro

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba y además, leer sus cartas y mensajes lindos me ayuda”, escribió Coti en una foto de ella, donde solo se le ve un poco de la boca y los ojos pero una lágrima se desliza por su mejilla.

En la esquina superior de la foto escribió cómo fue que murió el perro: “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, escribió la correntina.

El drama de Coti Romero tras perder a su perro

Horas más tarde, Coti Romero le agradeció a sus fans por los mensajes de cariño y por todo el amor que le enviaron tras perder a su amado perro.

cs.