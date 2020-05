El emotivo mensaje de Pocho Lavezzi a su hijo en el día de su cumple

View this post on Instagram

Loquito que lindo que estés así de grande , después de muchísimo tiempo pensé que hoy iba a festejar con vos un cumpleaños, de festejarlo en tu sintonía ,con tus amigos con tu gente , esa gente que hoy empezas a elegir y que van a formar parte de tu vida , quería estar.pensé que este año podía , pinto esta y no se puede 🤷‍♂️, pero como te digo siempre tenemos una vida por celebrar juntos . Disfruta, disfruta, disfruta. Feliz cumpleaños vida mía . Te amo y extraño ♥️💫