Mirko, el hijo de Marley, empezó a estudiar un curso de programación a los 8 años: "Para crear mis propios juegos"

A sus 8 años, Mirko, el hijo de Marley, sumó una nueva actividad a su formación y su papá se mostró orgulloso. El menor comenzó a estudiar un curso de programación con la idea de crear sus propios juegos y el clip causó ternura en las redes sociales.

Marley reveló el nuevo interés de su hijo Mirko y sorprendió a sus seguidores

Mirko, el hijo mayor de Marley de 8 años, sumó una nueva actividad a su formación y comenzó a estudiar programación. El conductor compartió la novedad a través de la cuenta de Instagram del niño, donde suele mostrar distintos momentos de su crecimiento, sus intereses y las actividades que realiza.

En una de las últimas publicaciones, el comunicador mostró al nene frente a la computadora, concentrado y entusiasmado mientras participa de un curso relacionado con el mundo de la tecnología. “Curso de programación para crear mis propios juegos”, asegura el mensaje que acompaña la imagen, dejando en claro cuál es uno de los objetivos que tiene el niño al acercarse a esta disciplina.

Mirko, el hijo de Marley, empezó a estudiar un curso de programación a los 8 años

En la foto, Mirko aparece sentado frente a un escritorio, utilizando un teclado y un mouse, mientras lleva puestos unos grandes auriculares con micrófono. Además, se muestra sonriente, en medio de lo que parece ser una clase o una jornada de práctica. Detrás suyo se observa un amplio ventanal con vista al agua y, sobre la mesa, se encuentra el equipo que utiliza para aprender.

La escena también permite ver el entusiasmo con el que se acerca a una actividad que, a su corta edad, puede ayudarlo a desarrollar diferentes habilidades relacionadas con la creatividad y la resolución de problemas. Este interés aparece así como una nueva incorporación a la educación y las actividades extracurriculares del pequeño, que cuenta con una formación que combina el aprendizaje académico con propuestas deportivas, artísticas y recreativas.

Cómo es la educación que recibe Mirko, el hijo de Marley

Mirko asiste a una institución educativa de orientación alemana con formación trilingüe en español, alemán e inglés. La propuesta del colegio también contempla proyectos interdisciplinarios vinculados con la ciencia y la tecnología, además de actividades artísticas y deportivas.

De esta manera, el curso que acaba de comenzar se suma a una educación que busca estimular diferentes áreas de su desarrollo. Asimismo, la programación aparece relacionada con uno de los intereses que tiene en mente: aprender a crear sus propios videojuegos.

Marley y Mirko

Desde que comenzó su escolaridad, su papá se mostró muy involucrado en su educación y suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana. Esta vez, el presentador eligió compartir una imagen que muestra a su primogénito en plena actividad y dejó que fuera él quien explicara por qué comenzó el curso.

Su inquietud combina tecnología, imaginación y entretenimiento y, forma parte de los intereses que comienza a explorar. Así, mientras continúa con su educación trilingüe, Mirko, el hijo de Marley, empezó a estudiar un curso de programación a los 8 años. Tal como contó, su objetivo es crear sus propios juegos en un futuro.