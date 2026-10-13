Nequi Galotti apostó por un look chic y anticipó una de las combinaciones de la temporada

Nequi Galotti compartió una propuesta que combina elegancia y frescura, con una elección de prendas y accesorios que no pasó desapercibida. Una vez más, la exmodelo se llevó todas las miradas con un look chic que anticipa una de las combinaciones de la temporada.

Nequi Galotti marcó tendencia con los colores ideales para la primavera

Nequi Galotti volvió a demostrar su elegancia con un estilismo que combina prendas clásicas, texturas delicadas y una paleta cromática fresca. La modelo apostó por un look que reúne varias claves de estilo para la temporada primavera-verano. Con una combinación acertada, la modelo construyó un outfit armónico, luminoso y relajado, ideal para quienes buscan verse bien sin resignar comodidad.

La propuesta tiene como pieza central un vestido midi celeste de lino y silueta recta, con escote redondo, breteles anchos y bolsillos delanteros. Su diseño sencillo y su tonalidad suave aportan frescura, mientras que la caída de la tela acompaña el movimiento y le da al conjunto un aire descontracturado.

Nequi Galotti marcó tendencia con la combinación ideal para la primavera



Para completar el estilismo, Nequi Galotti eligió una campera de denim azul oscuro, una prenda versátil que genera un contraste sutil con la delicadeza del vestido. El juego entre ambos tonos de azul es uno de los puntos fuertes del look: el celeste ilumina el conjunto y el jean suma profundidad, estructura y un toque urbano.

Los accesorios fueron fundamentales para reforzar la identidad del outfit elegido por la conductora. Desde un collar largo con un llamativo dije circular en celeste, que acompaña la paleta cromática y suma un detalle distintivo sobre el vestido, hasta una cartera pequeña tejida en azul acompañaron la estética artesanal que gana protagonismo durante los meses de calor.

Nequi Galotti marcó tendencia con la combinación ideal para la primavera



Como calzado, Nequi Galotti completó la propuesta con zapatos en un tono celeste grisáceo, con punta redondeada y tiras finas que se atan alrededor de los tobillos. Este detalle mantiene la continuidad visual del conjunto y suma un aire femenino sin competir con el resto de las prendas. Las gafas de sol oscuras y las pulseras plateadas completaron el estilismo con pequeños acentos que equilibran la suavidad de los colores.

Nequi Galotti marcó tendencia con la combinación ideal para la primavera



Nequi Galotti armó un look con colores frescos y fáciles de adaptar

Uno de los grandes aciertos del look de Nequi Galotti es la manera en que combina distintas tonalidades de una misma familia cromática. El celeste y el azul denim crean una composición armónica, mientras que la mezcla de materiales, como la tela del vestido, el jean y los accesorios tejidos, evita que el conjunto resulte monótono.

Nequi Galotti armó un look con colores frescos y fáciles de adaptar



La campera de denim, además, funciona como una prenda clave para adaptar el vestido a diferentes momentos y temperaturas del día. En días nublados y con bajas temperaturas, se vuelve un abrigo funcional que también aporta un un toque fashionista al outfit. De esta manera, Nequi Galotti apostó por un look chic y anticipó una de las combinaciones de la temporada.