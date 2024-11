Pampita y Roberto García Moritán sorprendieron a la farándula argentina con su abrupta separación. La modelo declaró en varias oportunidades que su relación llegó a su fin el 20 de septiembre de 2024 y aseguró que la ruptura fue definitiva. Sin embargo, comparten una hija, Ana García Moritán, lo que hace común verlos juntos en actividades relacionadas con su crianza.

PAMPITA EN LA GALA DE CARAS

El enigmático acercamiento entre Pampita y Roberto García Moritán

Recientemente, en Socios del Espectáculo, se revelaron detalles sobre el motivo de la separación. Según el programa, “volaron los pedazos por todos lados y no se pudo pegar más nada”. Pampita confirmó su postura: “Cuando hay algo muy fuerte, no hay vuelta atrás. Para mí, el 20 de septiembre se terminó todo”. Por otro lado, el periodista Adrián Pallares agregó que el panelista Rodrigo Lussich había entrevistado a una supuesta amante de García Moritán, pero la nota no fue emitida debido a irregularidades en sus declaraciones. “La entrevista fue en un bar. Ella me dijo que tenía pruebas contundentes, pero para mostrarlas me pidió dinero”, detalló.

A pesar de los rumores y las especulaciones, CARAS accedió a una imagen reciente en la que Pampita y Roberto García Moritán fueron vistos juntos cerca del colegio de su hija. Al respecto, Pampita reafirmó en LAM que, aunque ya no son pareja, siempre serán una familia, por lo que es normal verlos en situaciones relacionadas con Anita García Moritán, ya que siempre van a querer lo mejor para ella. Además, la conductora aclaró los rumores de que "se está viendo con alguien", refiriéndose a Martín Pepa, para no dejar lugar a especulaciones.

