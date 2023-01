El enojo de Paula Varela por las actitudes de Érica Rivas con un notero: “Sos excelente actriz, pero te comportás como el o…”

El éxito de la adaptación teatral de Casados Con Hijos era de esperar, debido a la popularidad de la clásica serie que se emitió en la pantalla de Telefé entre 2005 y 2006. Ahora, en pleno 2023, la comedia sigue más vigente que nunca y, con el mismo elenco original, lograron adaptar la historia a una obra de teatro que reunió a su gran base de seguidores.

Sin embargo, entre los personajes principales hay una ausencia que se hace notar y es nada más ni nada menos que la de María Elena Fuseneco, interpretada por la talentosa Érica Rivas. Cuando se conoció la noticia en 2020, la actriz se expresó al respecto y explicó que no creía que el guion era apropiado para la época, con chistes desubicados y machistas.

Ahora, con el éxito evidente de la obra, todos quieren saber la opinión de Érica sobre el fenómeno. Sin embargo, conseguir su palabra no es tan sencillo y la actriz se ha mostrado muy irritada y enojada con los medios. En más de una ocasión, tuvo fuertes cruces con los periodistas.

Érica Rivas tuvo repetidos cruces con los periodistas.

Un cronista de Socios Del Espectáculo contó su desagradable experiencia en el programa. “Cuando llegó Érica, nosotros fuimos a la salida. Un asistente de ella nos boludeó un poquito, me preguntó a qué me dedicaba. Y me dijo ‘¿qué hay que estudiar para ser periodista? Qué copado’. Yo le conté dónde estudié, no me sumé a su discurso pasivo-agresivo”, comenzó explicando Santiago.

El cronista continuó contando el tenso desenlace, a sorpresa de los otros periodistas presentes en el piso. “Luego vino otra asistente de Érica y dijo si nos podíamos ir, que Érica no iba a querer notas. Ella no dejó contestar a Érica. Me dijo ‘no es no y somos mujeres’. ¿Qué tiene que ver? Me paré y le dije ‘no me juegues con la carta de género. Me voy a ir, la voy a respetar a Érica, pero no voy a mezclar”.

El relato hizo enojar muchísimo a Paula Varela, que no dudó en apuntar contra la actriz de Relatos Salvajes, sin pelos en la lengua. “Una b… importante. ¿Qué tiene que ver? Chicos, por favor. Qué nivel de maltrato, esto me saca. Me saca la gente que se pone la mascarita de sororidad y de ser respetuosa y no respeta el trabajo del resto”, comenzó descargándose la panelista.

A Paula se la notó muy furiosa, algo inusual en ella, que siempre se la ve muy divertida y amigable. La panelista continuó profundizando sobre sus sentimientos y atacó los discursos feministas con los que se defendió Érica, insinuando la hipocresía de la actriz: “Me saca pero mal porque siento que es una falsedad absoluta. Si te ponés un pañuelito y levantás una bandera, viví igual, mi amor. Sé respetuosa con la gente que labura del otro lado. Me saca la gente ingrata, la gente de m… Érica Rivas sos una excelente actriz pero te comportás como el o…”, concluyó la panelista.

H.O