Érica Rivas opinó sobre la obra Casados con Hijos: "Ya dije todo"

Casados con Hijos, su versión teatral ha sido la sorpresa del verano. La apuesta que representó el regreso de Pepe Argento y su familia es un total éxito, al punto de que se ampliaron las funciones, que día a día conglomera a cientos de personas, abarrotando el Gran Rex de la mítica Calle Corrientes.

Sin embargo, hay una notable ausencia, la de Érica Rivas, actriz que encarna a María Elena Fuseneco. La intérprete desistió de participar en Casados con Hijos por estar en contra de la trama de la obra, alegando de que la historia era machista y de que no fomentaba el respeto hacia la mujer. Además, acusó de que fue echada de la producción.

Casados con Hijos es un éxito.

En este sentido, Intrusos pudo conseguir una nota con Érica, mientras ella llegaba al teatro Roxy en Mar del Plata, y no dudaron en preguntarle sus impresiones sobre el notable éxito que está teniendo Casados con Hijos.

Incómoda ante las incesantes consultas del periodista Gonzalo Vásquez, con mucho fastidio, respondió: “Ya dije todo. Si tenés ganas de pasar acá, te invito. Está casi lleno”, expresó Érica Rivas. Luego, el notero indagó si sentía nostalgia por ver la vuelta de la comedia que le dio fama. Ante esto, la actriz disparó un “no”.

Érica Rivas le restó importancia al éxito de Casados con Hijos.

Pero la situación se tornó muy tensa, luego de que el hombre que acompañaba a Érica Rivas no le daba espacio, allí Gonzalo alcanzó reclamar: “Dile a tu amigo que no me toque”. Después, en Intrusos, el comunicador detalló: “Ella llegó con un chico que actuaba de guardaespaldas. Me ponía una valija todo el tiempo adelante. Yo le decía que se corra del medio. No me dejaba hacer mi trabajo”.