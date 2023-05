Paula Chaves fue ácida cuando le preguntaron por Pasaplatos y Carina Zampini: "No analizo cosas que no tengo que analizar"

Paula Chaves es una grandiosa conductora y se le da muy bien conducir programas sobre cocina, como pudo demostrar en las dos temporadas de Bake Off en Telefe. De hecho, se había barajado su nombre para el Masterchef, el reality de cocina que está conduciendo Wanda Nara. Sin embargo, la modelo abandonó el canal y se sumó al equipo de El Trece con una propuesta que plantó la polémica en los medios: está conduciendo Pasaplatos Famosos, el programa que conducía Carina Zampini.

Este programa era similar a la versión que hacía Carina Zampini, pero con personas desconocidas que buscaban cumplir su sueño. Además, el formato que está conduciendo Paula Chaves es una versión express que tan solo durará dos semanas. Pero la decisión de El Trece de llamar a la conductora de Bake Off despertó la polémica en los medios, ya que parecía que estaban desplazando a la anterior conductora del puesto y podría haber generado un recelo entre ellas dos.

Paula Chaves en Pasaplatos Famosos

En una entrevista a Socios del Espectáculo, Paula Chaves afrontó los rumores y habló del tema sin ningún tipo de tapujos. Primero, comenzó contando un poco acerca de la dinámica del programa: "La semana pasada se armaron los equipos y se produjo la etapa de admisión. Esta semana que arrancó ayer y tuvimos a Silvina Escudero como primera eliminada, tenemos a los chefs de este lado del Pasaplatos a los Famosos que están cocinando. Hay cuestiones que me ponen tensa a mí que estoy detrás de cámara".

La respuesta de Paula Chaves por su supuesta pelea con Carina Zampini

Posteriormente, los Socios del Espectáculo le preguntaron a Paula Chaves sobre los rumores de un entredicho con Carina Zampini por la conducción de Pasaplatos Famosos. Entonces, se refirió a la ex conductora y aclaró que no se cruzaron nunca: "Nosotras no nos habíamos cruzado nunca, no es que habíamos tenido un cruce en el canal. Siempre surgen estas cosas de supuestas peleas que nunca llegan a ser ni una discusión. Yo nunca me había cruzado con ella y tampoco me podía poner a analizar si era raro que existiera el programa".

Carina Zampini en Pasaplatos

También aprovechó para contar cómo fue la propuesta por parte de El Trece. "A mí me llamaron y me dijeron: '¿Querés hacer el programa Pasaplatos famosos? Es el formato que Carina hace con participantes que buscan cumplir su sueño'", comentó Paula Chaves. Además, aclaró que consultó por qué no lo hacía Carina Zampini: "Pregunté por qué no lo hacía ella y me dijeron que no podía porque tenía doble grabación y listo".

Aunque a Paula Chaves no le gusta la polémica y no suele estar metida en escándalos mediáticos, lanzó una picante frase cuando le tocó opinar de Carina Zampini y por qué decidió aceptar la propuesta: "No me puse a analizar cosas que no tengo que analizar. Me propusieron hacer un programa de dos semanas y ya", dijo polémica.

El elenco de Pasaplatos Famosos

Después, reveló que tuvo una conversación con Carina Zampini y que fue buena onda a la hora de charlar del programa y aconsejarla. "Cuando hablé con ella tuvimos la mejor onda. Me dijo 'Disfrutalo porque es un equipo divino'. Fue súper amorosa, pero nunca nos cruzamos acá porque cuando yo grabo ella no grabo y eso", declaró Paula Chaves, desmintiendo los rumores.

NL.