La vida de Ibai Llanos ha experimentado una metamorfosis radical. Una decisión trascendental ha marcado un antes y un después en su trayectoria, tanto personal como profesional. Esta transformación se evidencia claramente en su notable cambio físico, que refleja una nueva etapa llena de energía y vitalidad.

Ibai Llanos

Ibai Llanos es uno de los streamers y creadores de contenido más populares del habla hispana. Conocido por su carisma, humor y habilidad para conectar con su audiencia, el influencer ha logrado construir una enorme comunidad de seguidores en diversas plataformas digitales. Sin embargo, recientemente ha sorprendido a todos con una transformación física radical. Tras años luchando contra problemas de peso, Ibai ha emprendido un viaje para mejorar su salud y bienestar, logrando una pérdida de peso considerable.

El cambio físico de Ibai Llanos que sorprende a todos

"Estoy en un peso que no tenía desde mi adolescencia y un gran desafío por delante”, comenzó el streamer español sobre su nuevo estilo de vida. "5 meses de cambio físico... ¿Pero cómo Ibai si hoy es el día 84? 84 son los días que llevo entrenando. Yo no entreno los 7 días a la semana. Entreno entre 4 y 5 días y, por lo tanto, por eso da 84 y no 150. En general, ¿cómo me encuentro?", detalló el influencer en un video de tiktok.

Ibai Llanos manifestó en primera persona: "Me encuentro espectacularmente bien. Estoy en 116 kilos, un peso que, probablemente, no tenía desde mis 16 años. Duermo mucho mejor, me encuentro con más vitalidad, me encuentro con más energía. Y por qué no decir me encuentro más feliz en general".

"Disfruto mucho haciendo esto. Y al final todo este cambio lo estoy haciendo por mí mismo. Hay una cosa que siempre me gusta decir en estos videos y es que nadie se obsesione con el tema del cambio físico, con el tema de cambio de vida. Mucha calma con este tema porque es algo con lo que yo puedo empatizar totalmente", sostuvo Ibai.

Ibai Llanos

Asimismo, el streamer reflexionó sobre el exigirse a la hora de realizar actividad física: “A mí me ha costado muchos años de batallas internas, que nadie se obsesione con levantar más peso que otro en el gimnasio porque, al final, son pensamientos tóxicos que no nos van a llevar a nada".

Entonces, Ibai Llanos ha realizado un cambio radical que no solo ha impactado en su apariencia física, sino que también ha revitalizado su energía y ha generado una gran admiración entre sus fans, quienes lo ven como una inspiración para alcanzar sus propios objetivos.

N.L