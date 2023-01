Lizy Tagliani y Sebastián Nebot reafirmarán su amor el próximo 23 de marzo y en diálogo con LAM, la humorista reveló qué es lo que no puede faltar en la celebración.

A casi dos meses de boda, Lizy Tagliani dio más detalles y reveló qué es lo que no puede faltar en la celebración. Tal como ya había contado, la humorista no tenía intenciones de festejar a lo grande, pero una de sus amigas dijo que era inaceptable y se ofreció a organizarle la boda. Ahora, el mayor problema de Lizy es elegir a sus invitados porque el salón permite un máximo de 180 personas.

Lizy Tagliani y Sebastián Bonet

"Creo que voy a poner a toda la lista de mis contactos telefónicos en un frasco y voy a ir sacando, y el que salga, salga y entenderán. El salón no es muy grande, es para 180 personas", explicó Tagliani a Ángel de Brito. A su vez, expresó que "Mientras haya chupi, alcohol y buena música, está todo bien".

A su vez, Lizy Tagliani confesó que no le convence la idea de vestirse de blanco para el casamiento y que no consiguió nada en la búsqueda de su vestido perfecto. "Ni me hables con el blanco, que cuando me fui a probar, para año nuevo, vestidos blancos para el casamiento, me sentía una sucursal de electrodomésticos. Pasé por todos, cada vestido era un electrodoméstico diferente", comentó entre risas.

Lizy Tagliani junto a su nuevo perro

Lizy Tagliani, a pesar de no involucrarse al 100% en las preparaciones de su boda, está en constante contacto con Mirtha Legrand, una de las madrinas de la boda, para que la aconseje respecto a las flores que llevará Lizy y aquellas que decorarán el salón de fiesta. "Le mando a Mirtha Legrand fotos del ramo, porque sé que son cosas que le encantan y ella opina, y me dice cuál le gusta más. Así la hago participar", explicó Tagliani.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, pronto a casarse, agrandaron la familia

En medio de los preparativos para la boda, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot decidieron agrandar su familia adoptando a un nuevo perro."A la mañana me dice Sebastián que apareció esta perrita. Es hermosa y dulce ya la publiqué y ahora me manda que ya está del lado de adentro... jajjaja algo me dice que a la vuelta se agrandó la flia", escribió Lizy Tagliani en un primer posteo en sus redes sociales. Y luego en otro agregó: "Ya la quiero conocer".

