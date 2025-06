Yuyito González no duda en cuidar de sus hijos en todo momento. A pesar de sus polémicas en la televisión, sus diversos romances y los trabajos de los jóvenes, la conductora los acompaña y apoya en todos sus proyectos y decisiones a futuro. Por eso, los seguidores de la hija de ella, Brenda Di Aloy, quedaron sorprendidos cuando se dio a conocer que Yuyito no habría querido conocer a la nueva y misteriosa pareja. En LAM, Pepe Ochoa no escatimó en detalles y contó el polémico motivo.

Yuyito González y sus hijos

¿Por qué Yuyito González no quiere al nuevo y misterioso novio de su hija?

Brenda Di Aloy y Yuyito González tienen muy en claro que sus vidas románticas son un tema de interés en la farándula, debido a su participación en la televisión argentina. Tras la separación de la conductora con Javier Milei, y la ruptura de la joven con Cris Vanadía, ninguna de las dos mujeres volvió a presentar a un hombre frente a los medios de comunicación, y demostraron que estaban solteras y aún buscando el amor. En este contexto, Brenda fue la primera en encontrarlo, pero no recibió el visto bueno de su mamá.

Brenda Di Aloy, Yuyito González

En LAM, Pepe Ochoa confirmó la noticia y emocionó a todos los seguidores de la joven. Su nombre es Sebastián Freidzon, y, según contó, ella lo conoció en la Iglesia Rey de Reyes, en Belgrano, templo que la familia de él es dueña. Esto los unió aún más ideológicamente, pero la alejó a de su propia mamá, quien se mostró en desacuerdo con esa unión. Rápidamente los usuarios y presentes en el programa se sorprendieron, y el panelista explicó los motivos.

Brenda Di Aloy, Yuyito González

“Ella estuvo de novia hace un tiempo, la separación fue un tanto compleja y luego conoce a este hombre: divorciado, exitoso, dueño de un negocio. La madre no concibe que esté con un divorciado”, reveló Pepe. Es sabido por los usuarios que la separación con Cris Vanadía dejó mucho de qué hablar, dado el tiempo que habían estado juntos en pareja y como compañeros de trabajo. Pero, y siguiendo con la explicación, Yuyito se mostró negada a la nueva felicidad de su hija, y le habría dicho una tajante frase. "Usted, por nuestras creencias, no puede estar con un divorciado”, detalló el panelista.

Los usuarios no tardaron en pronunciarse al respecto, a favor y en contra de la postura de la madre. A Yuyito González solo le interesa el bienestar de sus hijos, y lo expresa en todo momento. Sin embargo, esta negativa podría implicar un fuerte choque entre ella y Brenda Di Aloy, quien mantiene una firme carrera en el modelaje y los streamings. Ninguna de las dos se pronunció al respecto, ni tampoco mostraron a la nueva pareja en redes sociales, por lo que los seguidores esperan a que esto ocurre.

A.E