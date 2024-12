Rosina Beltrán lanzó una noticia que sorprendió a todos sus fans. A nueve meses de su salida de Gran Hermano 2023 la uruguaya blanqueó que está “enamorada” de Santiago “Tato” Algorta, actual participante del certamen, quien también es oriundo de su país natal.

“Tato, te espero afuera”, dijo muy decidida en “All Access”, el programa de streaming que conduce Lucila “La Tora” y Diego Poggi. Las otras integrantes del programa, Catalina Gorostidi y Flor Regidor, quienes también pasaron por el certamen, quedaron en shock ante la inesperada confesión de Beltrán.

Las repercusiones tras la confesión de Rosina Beltrán

El comentario de Rosina Beltrán sobre Santiago Algorta no tuvo comentarios tan positivos en las redes sociales, donde varios usuarios le cuestionaron a la ex Gran Hermano haberle dicho la misma frase a Lucía Maidana. Ambas habían coincidido en el reality, donde generaron una atracción que no se mantuvo fuera de la casa, algo que provocó mucha repercusión.

“Después vas a fingir demencia”, dijeron algunos usuarios de X tras la sorpresiva declaración de Rosina.

Tras salir de la casa de Gran Hermano, Lucía se refirió en varias oportunidades sobre el tipo de vínculo que mantenía con Rosina. En una entrevista, la salteña que reconoció que las versiones de que ambas se gustaban eran ciertas, pero aclaró que fuera de la casa esa relación mutó a una amistad.

“Ustedes sabían que había un shippeo enorme acá y afuera también. Nos queremos un montón, pero somos amigas”, dijo. Y agregó: “Sí, atracción hubo de parte de las dos, pero cuando salís de la casa es otra cosa”.

A la hora de referirse al tema, Rosina fue en la misma línea. “Yo la amo. Como amiga, la amo, la amo, la amo. La quiero un montón, y ella me quiere un montón a mí. Nos re respetamos y decidimos ser amigas. Cuidarnos y cuidar nuestra amistad”, explicó por su parte la uruguaya.

En medio de esto, Santiago Algorta hizo público que le gusta Luz Tito, compañera en Gran Hermano que por ahora está en pareja. Por lo tanto, la posibilidad de Rosina Beltrán de tener una historia de amor con su compatriota sigue en pie y deberá esperar a que salga de la casa, que abrió sus puertas el 2 de diciembre. En esa oportunidad, ambos cruzaron un pícaro saludo a la distancia durante la gala.