El fuerte cruce entre Marina Calabró y Maite Peñoñori: "Qué sensibles que son todos"

Marina Calabró realizó el martes 5 de septiembre una reseña con muchos detalles sobre lo que le pareció el esperado debut del Bailando 2023 en Lanata sin filtro, el programa de Radio Mitre. Sin embargo, un comentario de Maite Peñoñori en LAM hizo enojar a su colega que respondió rápidamente con un mensaje.

Todo comenzó cuando en el ciclo que conduce Ángel de Brito comenzaron a enumerar todas las cosas que no le gustaron a Calabró del certamen de Marcelo Tinelli. "Nada le viene bien", comentó el conductor y Fernanda Iglesias agregó: "El negocio de Marina es criticar a Tinelli".

Maite Peñoñori en LAM junto a Yanina Latorre.

En ese momento, Peñoñori señaló que era un mal día para ser marina y explicó: "Pensé...qué día para ser Marina, porque entre Santi del Moro que anunció que en diciembre arranca Gran Hermano, y a Tinelli le fue bárbaro en números".

Sin embargo, desde un móvil, Yanina Latorre expresó: "A la que tengo muy caliente con el piso y con Maite es Calabró". Al escucharla, Maite Peñoñori se defendió: "Me está escribiendo, pero es más, recién dije que era buenísima la columna de Marina, pero alguien le envió. Me dice 'no estoy mirando, pero me mandaron textuales'".

¿Qué le respondió Marina Calabró a Maite Peñoñori?

Desde el móvil, Yanina Latorre leyó los mensajes que le envió la panelista de Lanata sin Filtro: "Decile que se informe, Telefe cambió la fecha de Gran Hermano una semana antes de que lo anunciara Santiago del Moro, que se informe".

Por último, Maite Peñoñori le contestó a Marina Calabro intentando evitar una pelea: "Yo lo que dije, en chiste, qué sensibles que son todos", y aclaró que le gusta la columna de su colega: "Dije que siempre su columna es buenísima y critica a todos".

