El fuerte dato de Carlos Conti sobre la situación de Nicole Neumann: ''Tiene tres juicios pendientes''

Nicole Neumann y Fabián Cubero decidieron ponerle fin a su historia de amor en 2017 y lamentablemente se separaron en muy malos términos que hasta el día continúan dedicándose chispazos, al punto que llegaron a la Justicia para demandarse uno al otro, por la cuota alimentaria y la crianza de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Esta batalla judicial parece no tener fin y en Desayuno Americano por América TV brindaron más información acerca del enfrentamiento de la expareja: ''Hay juicios cruzados... aunque parezca mentira, Nicole tiene dos juicios pendientes, que están en los tribunales, en contra de su exmarido Cubero, por reclamo de cuota alimentaria", empezó diciendo Carlos Monti, quien reveló los detalles.

Fabián Cubero y Nicole Neumann

Luego, el periodista explicó que la modelo se quejó de que desde hace tres años el exjugador no paga la institución de las adolescentes, no cumple con la cuota alimentaria: ‘’No se hace cargo de absolutamente nada’’, sumó.

Por otro lado, Cubero también decidió contraatacar a su exesposa: ‘’También demandó a Nicole Neumann, porque dice 'yo me estoy haciendo cargo de Indiana hace mucho tiempo y por eso quiero que vos compartas esa cuota alimentaria conmigo’’, detalló Monti.

Y continuó: ‘’De manera que él, a través de su abogado, el doctor Castillo, le metió tres juicios a Nicole Neumann. Hay juicios cruzados. Cubero, a través Castillo, dijo 'me está reclamando algo que yo no puedo pagar a través de la cuota alimentaria porque yo soy un exjugador de fútbol'".

Finalmente, Carlos Monti detalló sobre la postura de Fabián Cubero a la demanda de Nicole Neumann: ‘'En este momento estoy trabajando para el club Vélez Sarsfield y estoy ganando un millón de pesos, con lo cual no me alcanza para lo que vos me estás reclamando'. Por el otro lado, Nicole dice 'desde que nos separamos y hace 3 años no cumpliste con el régimen que te había obligado la Justicia'", concluyó.

D.M