Luego de la polémica que causó la ausencia de Indiana, la hija que tuvo con Fabián Cubero, en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, la modelo se mostró muy cerca de otro integrante de su familia.

En sus historias de Instagram, la modelo se mostró junto a Bernd Unterüberbacher (quien viajo desde Suecia, en donde vive junto a su esposa y su hija menor); su flamante esposo, Gege Neumann y otra persona muy especial. Sobre la imagen, y claramente muy emocionada, Nicole escribió: “Llegó papá”.

La primera historia que compartió Nicole Neumann.

Pero eso no fue todo, ya que Neumann también decidió subir un mensaje de Jiddu Krishnamurti para compartir sus emociones en las redes: “El mundo está tan lleno de opiniones como lo está de personas. Y usted sabe qué es una opinión. Uno dice esto, y algún otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad; por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino que descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad”.

Nicole Neumann junto a su padre.

Con su papá junto a ella, Nicole Neumann ya se prepara para la gran fiesta que se llevará a cabo el 8 de diciembre junto a gente de su círculo íntimo y amigos del mundo del espectáculo que no asistieron a la boda que prepararon el pasado 8 de noviembre.

Qué rumor aclaró Nicole Neumann en medio del escándalo con Fabián Cubero

La modelo decidió romper el silencio y aclarar varias versiones que ponían en duda su compromiso con el veganismo luego de que la captaran comiendo sushi. "Sí, como sushi vegano o vegetariano, pero no con pescado. Así que no sé por qué insisten con ese rumor", aclaró Nicole.

Por último, Nicole Neumann aclaró en sus historias de Instagram: "Si alguna vez viene alguna comida y en algún costado hay algo que contenga animales, es porque claramente convivo con gente que no es vegetariana ni vegana. No puedo decidir sobre qué comen los otros, pero sí lo que como yo”.

J.C.C