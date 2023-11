Gege Neumann publicó nuevas fotos de la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera contrajeron matrimonio civil el pasado 8 de noviembre en uno de los lugares más exclusivos de Neuquén. Estuvieron rodeados de familiares, amigos más cercanos y seres queridos. Con el transcurrir de los días se descubren más detalles de todo lo que sucedió aquel día: desde la decoración, los looks de los invitados y los novios. Además, de lo bien que la pasaron durante la jornada.

Pero ahora, Gege Neumann, hermana de Nicole, usó su cuenta oficial de Instagram para revelar fotos inéditas del casamiento. Lo hizo en la madrugada de este jueves, con un carrusel de imágenes, en donde se deja en evidencia algunos momentos memorables.

Fotos de Gege Neumann sobre la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera

"Recuerdos de un día mágico", escribió Gege en el texto que acompaña los registros. En total, son 5 fotografías. En la primera, se observa cómo ella le da un cálido abrazo a Nicole, luego de haber dado el "sí, quiero" a Manu Urcera. Luego, en las imágenes posteriores se puede ver a la familia completa, muy felices junto a los novios, retratando este día inolvidable.

Y, en la última fotografía del carrusel, Gege Neumann posteó una inédita del instante en que Manu Urcera le coloca el anillo de casada a Nicole Neumann. La sonrisa de ambos fue la protagonista del registro. Indudablemente la modelo y el piloto de autos de Turismo Carretera estaban muy felices de unir sus vidas en matrimonio civil.

Nicole Neumann arremetió una vez más contra Fabián Cubero

Tras días de mucho amor y romanticismo, Nicole Neumann fue capturada por las cámaras de Intrusos con Manu Urcera, allí, el programa de chimentos de América TV no dudó en consultarle a la mediática sobre la demanda que Fabián Cubero le introdujo en la Justicia sobre los términos económicos de su hija Indiana Cubero.

Sobre esto, expresó: "Estoy disfrutando mi casamiento. Aunque se diga lo contrario, la pasamos bomba. No sé ni me importa, solo vivo mi vida. Se habla mucho de todo, se dicen muchas mentiras y yo no tengo porque estar respondiéndolas y haciéndome cargo de la mier… de otras personas", enfatizó tajantemente Nicole Neumann.

AM