Lourdes Sánchez ganó gran reconocimiento por su paso en el Bailando por un Sueño, arrancó con tan solo 20 años como partener de diferentes celebridades y se hizo un lugar entre las bailarinas más conocidas del medio. Actualmente la correntina continúa en pareja con el Chato Padra y fruto de su amor, nació Valentino hace unos años atrás.

Hace pocos días regresó el icónico programa de Marcelo Tinelli por la pantalla de América de TV, canal nuevo y hasta bailarines renovados, pero con el jurado de siempre. Esto abrió una brecha entre participantes anteriores y los actuales, ya que al momento que debutó Coti Romero fue un tema de conversación entre el conductor y Ángel de Brito.

Lourdes Sánchez

"Lo que a usted no le gusta es lo viejo, la camada vieja", expresó Marcelo, a lo que el conductor de LAM le contesta tajando: "No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas y la gente que no viene a dar todo y menosprecia el show". Lo que podría tomarse un dardo para varios exparticipantes, luego Tinelli decidió ir por más y le preguntó en que grupo entraría Lourdes Sánchez.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre los comentarios de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito

El que la nombrarán y no de la mejor manera, fue suficiente para que la bailarina explotara y recurriera a sus redes sociales para descargarse. Fue desde su cuenta de Instagram, en el que Lourdes escribió en sus historias un extenso texto y fue letal con ambos conductores, tras escuchar sus palabras y sentir que menospreciaron su trabajo por considerarla ‘’vintage’’.

El descargo de Lourdes Sánchez

"Me encanta ser vintage con 37 años, harta me tienen tildando a uno de viej@ y que se tiene que jubilar’’, comenzó diciendo, muy orgullosa y sumó: ‘’Llegué a la pista con 21 años y sigo vigente, si fuera una persona insegura o débil, un comentario así puede lastimar mucho", cerró Lourdes Sánchez, claramente indignada por los comentarios de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito.

D.M