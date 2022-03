El fuerte descargo de Marianela Mirra contra Jorge Rial

Marianela Mirra tuvo un periodo de máxima popularidad, tras haber ganado Gran Hermano en el año 2007. Sin embargo, siete años después, la modelo se borró de los medios luego de haber protagonizado una gran pelea con Jorge Rial.

En medio del revuelo de estos días que envuelven al exconductor de Intrusos, Cinthia Fernández se comunicó con Marianela Mirra para consultarle sobre la experiencia que vivió en aquel entonces con él. La tucumana no se cayó nada y le respondió largos mensajes por escrito a la bailarina.

El descargo de Marianela Mirra

"La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir y por otro lado estaban permanentemente los comentarios de baboso y pa.. Yo me quería morir porque había buena onda", comenzó contando Marianela Mirra a Cinthia Fernández, quien lo leyó en Momento D donde es panelista.

"Yo no soy una Carmelita descalza pero no me metí con él. Me da asco. Jamás se me pasó por la cabeza. Lo más triste es que me mandó a (Matías) Morla, su íntimo amigo, que si yo no me retractaba por redes, iba en contra de mi familia a meterlos presos. Por eso no aparecí nunca más", agregó Marianela Mirra. Y continuó: "Recién hoy estoy volviendo a la normalidad y con el respeto de todos (...) Siguen dándole trabajo a él y a (Luis) Ventura. Son nefastos"

Marianela Mirra en 2021.

Cinthia Fernández contó que le consultó también si la habían vuelto a convocar de algún trabajo y Marianela Mirra le respondió: "No me quedan ganas de saber más nada de este medio".

Seguido a esto, Fabián Doman, el conductor de Momento D, le pidió a la panelista que mostrara a cámara la pantalla de su celular con los mensajes para demostrar que todo lo que había leído había sido enviado por Marianela Mirra.