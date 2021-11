En La Academia continuó el ritmo "Musicales" en la pista y dos participantes tenían que deslumbrar al jurado. Rochi Igarzábal, quien se puso en la piel de Evita y luego le tocó a Lizardo Ponce protagonizar el musical infantil Aladdín. Este último no gustó mucho de hecho Ángel de Brito le puso un cero y fue durísimo con su devolución.

Luego fue el voto secreto de Pampita y cuando le llegó el turno a Guillermina Valdés tuvo un picante ida y vuelta con su marido, Marcelo Tinelli, el conductor.

Dirigiéndose a Tinelli dijo: "Yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión. No la vi en Broadway, pero...".

Sorprendido Tinelli contestó: "¿Cómo a la gestión de Broadway?". A lo que la jurado le respondió pícara: "A la gestión que llevaron a Broadway. Ya sabés... Yo no fui, ni vi este musical".

"No llego a entender", retrucó el conductor por los dichos de su esposa. "La gestión tuya, dale...", le contestó queriendo ponerle punto final al divertido ida y vuelta.

El pase de factura de Guillermina a Marcelo, con quien tuvo a su hijo Lorenzo, no pasó desapercibido en el estudio. Ya que dio a entender que hablaba de sus anteriores matrimonios con Soledad Aquino y Paula Robles, mujeres con quienes tuvo hijos también, a Micaela y Candelaria con la primera y a Francisco y Juanita con la segunda.

El fuerte reproche de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli.

Guille Valdés estalló en llanto en pleno aire de La Academia: "Yo tengo hijos que..."



Guille Valdés abrió su corazón en La Academia y se mostró emocionada al dar su puntaje a Lizardo Ponce.

El participante realizó un homenaje a la comunidad LGTB+ en el que se mostró conmovido por su experiencia personal. El periodista se quebró antes de poder terminar con la performance y Guille Valdés acompañó este especial momento.

La mujer de Marcelo Tinelli apeló a su experiencia como madre y estalló en llanto cuando debió dar su opinión. “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos y entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros”, dijo la empresaria entre lágrimas.

“Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas, si hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Me parece que ya hay demasiado dolor en el mundo para encima agregar sufrimiento en nuestras casas. Sabía que este homenaje me iba a tocar. Simplemente tenemos que decirles a nuestros hijos: ‘Sé feliz'", concluyó.

FL