Cuando parecía que el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez había quedado en el pasado un nuevo gesto encendió las alarmas.

La empresaria tuvo un particular gesto en redes sociales que despertó el interés de Juariu. Tal como descubrió la panelista de Cortá por Lozano, Wanda Nara comenzó a seguir en Instagram a Eli Sulichin, la nueva pareja de Benjamín Vicuña.

El gesto de Wanda Nara con la novia de Benjamín Vicuña

“Me llamó la atención que Wanda la sigue a Eli en las redes como diciéndole ‘te doy mi bendición’", disparó la participante de Masterchef.

Luego, la periodista aportó más datos de esta reacción de Wanda Nara. “Y no sólo Wanda la sigue a la nueva novia de Benjamín, sino que Zaira Nara, la hermana de Wanda, también”, aclaró Juariu sobre la ex amiga de la China Suárez.

Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña que Wanda Nara sigue en redes.

La frase de Wanda Nara sobre el escándalo con la China Suárez

Cuando bajó la intensidad del escándalo, Wanda Nara habló sobre la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez.

Mediante un ida y vuelta con sus seguidores, la empresaria se animó a responder las dudas de sus fans. “¿Por qué le perdonaste esa infidelidad a Mauro, más que no pasó, tuvo la intención?”, le consultaron y Wanda disparó: “Porque si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento”.

Luego, aprovechó la ocasión para tirarle un palito a la China Suárez. “Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio la soberbia, la mentira y la envidia. El amor de una familia es más grande que algunas cosas. Siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo”, tiró.