El gran enojo de Mirtha Legrand

El 2022 está por finalizar, y los canales televisivos comienzan a armar toda la agenda de las producciones para el año que viene. Todos plantean la lucha por el rating, por eso piensan metódicamente en lo que será cada programación. Ninguno quiere equivocarse, ni mucho menos dar pasos en falso. Por eso trabajaron en un nuevo formato para el programa de Mirtha Legrand.

El Trece se prepara junto a Adrián Suar y su equipo, lo hacen de forma estratégica. Entre tantos proyectos, se plantea la idea de darle el regreso a Mirtha Legrand, supuestamente para hacer su programa Almorzando con Mirtha Legrand en un formato diario, pero parece que se encontraron con un problema en el medio de la propuesta.

La diva de los almuerzos no quiso aceptar la oferta, colocando en aprietos a todos en el canal, Mirtha Legrand también ventiló una estrategia que guardaban en secreto, provocando enojo en varias personas. "No, no lo voy hacer. Es mucho esfuerzo, televisión diaria...a mí me encanta esto que hago sábados y domingos", comentó.

Ante la situación negativa, y con algo de enojo, la producción tuvo que buscar una solución para poder cubrir para el año que viene esa franja, en la que le habían propuesto salir de lunes a viernes. Ahora al parecer esa carga televisiva la tendrá Mariana Fabbiani quien tendrá ahora un nuevo programa y Mirtha Legrand se mantendrá de la misma forma.