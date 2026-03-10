El gran logro de Magui Alcacer, la pareja de Giovani Lo Celso, que la convierte en una profesional de la salud

Magui Alcacer alcanzó uno de los objetivos más importantes de su vida: convertirse en profesional de la salud. La pareja de Giovani Lo Celso compartió en sus redes sociales la emoción por haberse graduado, un logro que llega después de años de esfuerzo y dedicación.

Magui Alcacer celebró su logro profesional

Aunque suele mantener un perfil bajo, Magui Alcacer ha mostrado en distintas oportunidades aspectos de su vida familiar junto al futbolista argentino. Ambos construyeron una sólida relación desde que se conocieron en Rosario y hoy comparten su vida junto a su hija Emilia, mientras el mediocampista desarrolla su carrera en el fútbol europeo.

El gran logro de Magui Alcacer

A través de Instagram, Magui Alcacer anunció que se recibió como Licenciada en kinesiología y fisiatría: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. El camino muchas veces puede ser largo, sinuoso y podes encontrarte con trabas en el medio pero lo importante es siempre seguir”, escribió al compartir la noticia.

Para festejar este momento tan importante también hubo una torta especial: alta, redonda, blanca, de estilo vintage, decorada con lazos negros y la frase “Graduada 2026”, que acompañó la celebración de la familia.

La historia de amor entre Giovani Lo Celso y Magui Alcacer

La historia de amor entre Magui Alcacer y Giovani Lo Celso comenzó en un hospital de Rosario, donde ella trabajaba como kinesióloga y fisioterapeuta. Desde entonces formaron una familia y hoy comparten su vida junto a su hija Emilia.

Giovani Lo Celso, Magui Alcacer y su hija Emilia

El nacimiento de la pequeña también quedó marcado por una anécdota inolvidable para Giovani Lo Celso y Magui Alcacer. Y es que durante el partido entre Argentina y México en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la emoción fue total: “Estábamos viendo el partido acá contra México. Hace el gol Leo, lo empezamos a gritar y cuando nos damos vuelta, había roto bolsa acá”, contó el deportista tiempo después, recordando cómo debieron salir rumbo al hospital en medio de los festejos para recibir a su hija.

