El pasado fin de semana, la influencer Emily Lucius contrajo matrimonio con Rodrigo Valladares, y celebraron su amor con una increíble boda. En la celebración dijo presente Mauricio Macri y sorprendió a muchos, sin embargo, el expresidente es el tio del flamente novio, y no dudó en disfrutar este gran momento para la pareja.

Luego de la difusión de diversas imágenes donde el exmandatario se mostró feliz disfrutando del evento, él mismo decidió hacer una publicación en memoria de su hermana, Sandra, fallecida en 2014 a los 53 años.

El recuerdo de Mauricio Macri para su hermana

En junio de 2014 la noticia del fallecimiento de Sandra Macri impactó fuertemente. La mujer de 53 años murió como consecuencia de cáncer y en ese momento su familia decidió tratar con gran hermetismo esa gran pérdida. Sus dos hijos, Franco y Rodrigo Valladares mantuvieron un bajo perfil, hasta ahora, que uno de ellos contrajo matrimonio con una reconocida figura de redes sociales.

El pasado 7 de marzo, Emily Lucius y Rodrigo Valladares dieron el si y celebraron su amor con una espectacular boda. Y en el momento de la publicación de las fotos del evento muchos conocieron que el joven es el sobrino de Mauricio Macri, ya que el expresidente no dudó en asitir a los eventos festivos de este gran momento.

Es que Mauricio no dudó en mostrar su gran alegría por este momento que vive su sobrino, acompañándolo en esta etapa de su vida. En medio de esta alegría, el expresidente recordó a su hermana, la madre de Rodrigo, mencionando cómo ella compartiría la felicidad junto a su hijo. "Estoy seguro de que su mamá, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien", indicó mediante una storie de Instagram al momento de la boda.

Luego, finalizado los festejos, el expresidente volvió a celebrar con palabras la felicidad de su sobrino, y nuevamente mencionó a Sandra. "Este fin de semana, el 7 de marzo, celebramos en la quinta el casamiento de mi sobrino Rodrigo con Emily, en el mismo lugar y en la misma fecha en que se había casado su mamá, mi hermana Sandra, 35 años atrás", indicó junto a una imagen con los flamantes novios.

Sandra Macri se casó dos veces. Con Hugo Valladares, el padre de sus hijos, contrajo matrimonio el 7 de marzo de 1992, en una boda realizada en la propiedad familiar, "Los Abrojos". Se trató de un evento de gran notoriedad en la época, con la presencia de Carlos Menem, por ejemplo. Mauricio recordó esta fecha especial, que ahora también será muy importante para Rodrigo, con una doble emotividad.

Y detalló sobre el evento: "Fue una fiesta divina: el amor se sentía en el aire y terminamos bailando como locos hasta la madrugada. Estoy seguro de que mi hermana disfrutó desde el cielo ver a su hijo tan feliz. Gracias, chicos, por dejarnos ser parte de un momento tan especial. Les deseo una vida llena de amor y felicidad".

Con emotivas palabras, Mauricio Macri recordó a Sandra, en un día muy especial para toda la familia siendo que su hijo, Rodrigo Valladares, comienza una nueva etapa en su vida, junto a Emily Lucius.