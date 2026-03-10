La espectacular y exclusiva cartera de flores que la China Suárez recibió por su cumpleaños

El cumpleaños de la China Suárez fue uno de los eventos más observados de los últimos días, dado el protagonismo en polémicas que la actriz tuvo en los últimos años. A pesar de esto, ella decidió disfrutarlo de manera íntima con su familia y sus amigos, en un barco de Turquía. En sus historias de Instagram, compartió algunos de los detalles, al igual que los regalos que recibió. Entre ellos, se destacó una espectacular y exclusiva cartera de flores que le habrían dado sus amigos del país euroasiático.

La China Suárez cumplió 34 años, el 9 de marzo del 2026, y, en diferencia con el año pasado, decidió celebrarlo en la tranquilidad de su nueva vida en Turquía. Rodeada de sus seres queridos de siempre, recibió el amor y cariño de todos, al igual que grandes gestos de Mauro Icardi y algunos de sus amigos más queridos de la Argentina. En sus historias de Instagram, no dudó en mostrar todos los mensajes de felicitaciones, y detallar lo que fue su gran día.

Sin embargo, uno de los obsequios que más llamó la atención fue una espectacular y exclusiva cartera. La misma era transparente, de cadenas, y tenía si nombre grabado con letras doradas. Como gran diferencial, se trataba de un florero, donde dentro había gran cantidad de rosas rojas, elevando la elegancia que tiene la actriz. Según una cuenta fandom de la China Suárez, llamada Chinardi, el mismo habría sido un regalo de parte de sus "amigas de Turquía", que se volvió viral en cuestión de minutos.

La China Suárez comenzó festejando su cumpleaños en la noche del 8 de marzo, donde invitó a sus amigos más cercanos y a su familia a un restaurante en un barco para recorrer el río de Estambul. Entre globos rojos y una elegancia sofisticada, la actriz comenzó sus 34 años con una fiesta íntima. El evento duró hasta el amanecer, cuando ella regresó a su hogar y se encontró con regalos florales de parte de Mauro Icardi y algunos de sus seres queridos.

Durante el día, decidió disfrutarlo con Rufina, Magnolia y Amancio, recorriendo la capital de Turquía, país donde viven desde hace casi un año. En sus historias de Instagram, compartió los mejores paisajes de la ciudad, la diversión de sus hijos, y recibió las felicitaciones de sus seguidores.

