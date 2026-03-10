Antonia Macri demostró cómo elevar un look total black con el calzado tendencia

Juliana Awada es una de las celebridades más importantes como influencia en la moda. Su marca de ropa le permite trabajar rodeada de tendencias, marcando su estilo personal que fusiona lo rústico y cómodo con lo elegante, eligiendo prendas effortless. Sin embargo, su pasión también la transmite en sus hijas, quienes no dudan en acompañarla en todo momento. En las últimas horas, Antonia Macri fue la elegida por su mamá para disfrutar de una noche elegante, donde demostró cómo elevar un look total black con el calzado tendencia.

Juliana Awada y sus hijas

Antonia Macri dio cátedra de cómo elevar un look total black

Antonia Macri sigue los pasos de su mamá por la industria de la moda. Juliana Awada no duda en mostrarles a sus hijas las tendencias y los eventos fashionistas en los que se presenta, al igual que la importancia de marcar un estilo personal y auténtico. Fue así que la menor de las dos mujeres debutó como modelo a sus 14 años en una importante marca de ropa, marcando su amor por lo urbano y canchero. Sin embargo, en las últimas horas, dio cátedra de cómo elevar un look total black, al mostrarse en un importante evento con su mamá.

La joven hija de Mauricio Macri acompañó en una cena fashionista a Juliana Awada, donde se encontró con otras celebridades, también influencias de la moda. Para la ocasión, optó por un conjunto ceñido al cuerpo total black, compuesto por musculosa lencera con detalle de encaje y una mini de jean. Sin embargo, y para no caer en el clásico de tonalidades oscuras, decidió elevarlo con unas botas texanas marrones, que combinaban perfecto con su cabello morocho ondulado.

El look de Antonia Macri

Juliana Awada impuso la tendencia del mocha mousse para eventos nocturnos elegantes

Tras su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada se mostró dispuesta a salir adelante, rodeada de sus seres queridos, sus hijas y su trabajo en la moda. Es por eso que su presencia en una elegante cena en Bis, organizada para mostrar las colecciones de zapatos y carteras Demaría, se volvió tendencia en redes sociales. Además de que estaba acompañada por Antonia, la menor de sus mujeres, la diseñadora y ex Primera Dama marcó la tendencia del mocha mousse para eventos nocturnos.

Para la ocasión, lució un tapado de cuero de tonalidad chocolate, que combinó con una musculosa básica del mismo color. Para jugar con la geometría del look, optó por unos jeans oversize, de estilo gastados, y lo cerró con unas botas stilettos, del mismo color tendencia del otoño.

El look de Juliana Awada

Tanto la presencia de Juliana Awada como la de Antonia Macri hicieron que la cena elegante de la próxima colección se volviera tendencia en redes sociales. Madre e hija demostraron ser unas influencias en la moda, elevando los looks total black o marcando los colores tendencia del otoño. Los expertos fashionistas no dudaron en destacar los atuendos, y sus seguidores dejaron sus halagos a ambas mujeres, que se volvieron centro de comentarios.

A.E