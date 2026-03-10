Nicolás Repetto mostró a su nuevo nieto en primer plano y conquistó a todos

Juana Repetto mostró que se encuentra acompañada de sus seres queridos a poco tiempo de haber sido madre por tercera vez. En esta ocasión, fue su padre Nicolás Repetto quien la visitó y compartió un momento inolvidable junto a su nieto recién nacido. Luego de rumores de interna familiar entre ellos, ambos dejaron en claro que su vínculo permanece sólido.

Una visita muy especial: Juana Repetto y Nicolás Repetto volvieron a posar juntos tras versiones de pelea

Juana Repetto volvió a enternecer a sus seguidores al compartir, en Instagram, un momento muy especial en familia. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró la visita que recibió en su casa y que decidió retratar con una serie de fotos tomadas en el living de su hogar. En esta oportunidad, la flamante madre abrió las puertas de su casa para recibir a su padre, Nicolás Repetto, a la esposa del actor, Florencia Raggi, y a su hermano, Francisco.

Tal como se puede ver en las fotos que subió la artista en su red social, la reunión familiar se dio en un clima distendido y cálido, rodeados de risas y con los más chicos como protagonistas. Para acompañar las imágenes, eligió una simple pero significativa palabra. “Repettos”, escribió dejando en claro el fuerte lazo que los une.

La foto familiar de Juana y Nicolás Repetto

En la fotografía se puede ver a toda la familia sentada en un amplio sillón verde del living. Nicolás Repetto aparece sentado en el centro, sonriente y relajado, mientras a su lado está Juana, quien sostiene en brazos a su bebé Timoteo, el más pequeño del clan. A su alrededor también están sus otros hijos, Toribio y Belisario.

La escena refleja, sin dudas, la maravillosa relación familiar que posee Juana Repetto con su padre Nicolás Repetto como también con su hermano Francisco y la actriz Florencia Raggi. Esto mismo notaron sus miles de seguidores, quienes no dudaron en dejar mensajes positivos en el posteo. Entre los tantos mensajes, el conductor se hizo presente con varios emojis de corazones. Asimismo, su pareja expresó: "Te quiero mucho Jua". Este dulce encuentro deja en evidencia que entre ellos todo se encuentra bien y que nunca hubo una pelea tal como se especuló en redes.

La tierna postal de Nicolás Repetto y su nieto Timoteo

Una de las imágenes que integra la publicación de Juana Repetto se encuentra protagonizada por su padre, Nicolás Repetto, y su bebé Timoteo, quien nació el pasado jueves 12 de febrero. La adorable postal muestra al presentador muy sonriente, mientras se encuentra sentado en el sillón, sosteniendo en brazos a su nieto.

Nicolás Repetto y Timoteo

En la misma, el pequeño se encuentra durmiendo y casi no se puede ver su rostro. Sin embargo, Nicolás Repetto compartió tiempo después una imagen de él en primer plano donde se le podía ver bien su carita. Además, Timoteo se encontraba despierto por lo que se observa que tendría el mismo color de ojos que su mamá, Juana Repetto.

Timoteo, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales quedaron cautivados con Timoteo y no dudaron en halagarlo. "Tiene los ojos de la mamá", "Es muy lindo", "Es hermoso", "Es una belleza", "Precioso", fueron algunos de los tantos elogios que se pueden leer en la cuenta del flamante abuelo. De esta manera, Nicolás Repetto mostró a su nuevo nieto en primer plano y conquistó a todos con la tierna postal que compartió en su red social de Instagram.