Mica Viciconte reveló el mensaje que le mando Wanda Nara tras su polémico cruce

En los últimos días, Mica Viciconte se encontrante dos frentes abiertos: un nuevo enfrentamiento con Nicole Neumann y una incipiente guerra con Wanda Nara. Mientras con la modelo la disputa continúa ante acusaciones cruzadas por la organización del cumpleaños de 15 años de Allegra Cubero, con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) pareciera haber llegado a una instancia de paz, al recibir un importante mensaje.

Wanda Nara Vs Mica Viciconte: la firma de la paz

En las instancias finales de MasterChef Celebrity, las cocinas más famosas reicbieron la visita de sus participantes anteriores más emblemátcos, para ayudar a los actuales competidores. Como campeona de la emisión anterior, Mica Viciconte dijo presente pero se encontró con una fuerte negativa por parte de Wanda Nara. Tal como se vio en pantalla, la conductora se colocó como ayudante de cocina de Maxi López y se negó a la que la campeona se acerque a ellos.

Con un tono jocoso, Nara indicó que no necesitaba un "trío" en el lugar y ante la indicación de los jurados, Viciconte igual ofreció su ayuda que fue recibida con la mejor de las ondas. Este momento marcó la tensión en el estudio, lo que luego la campeona indicó que arreglaría al momento de cruzarse con la conductora, lo que marcó un enfrentamiento, que parecía que se profundizaría debido a la fuerte personalidad de las protagonistas.

Sin embargo, en las últimas horas, Mica Viciconte decidió aclarar que aquel enfrentamiento quedó desactivado. Inivtada al stream de Telefe, la ganadora indicó que tras la grabación del programa había recibido un mensaje de Wanda Nara, el cual no vio a tiempo siendo que tras la emisión del programa se generó la polémica. En ese escrito, la conductora fue directa: "Gracias por venir. Fue todo joda".

En su respuesta, Viciconte eligió la buena onda: "No pasa nada. Gracias por aclararlo". Pese a que destacó la buena onda y el gesto de ambas partes para desactivar un conflicto, la ex Combate destacó que estaría bueno que le hubiese avisado antes.

Lo cierto es que es una de las pocas "peleas" en el mundo del espectáculo que se desactivan rápidamente tras un mal entendido. De esta forma, Wanda Nara y Mica Viciconte demostraron que hubo una predispoción de ambas partes para que un malentendido quede atrás, sin generar un enfrentamiento entre ellas. No se trata de la misma situación que la ex Combate atraviesa con Nicole Neumann, con quien se enfrentó luego que la modelo organizara una gran fiesta para su hija, Allegra, y de acuerdo al Fabián Cubero, era un evento que él junto a su novia, Mica, realizarían para la adolescente, lo que abrió un nuevo capítulo en esta guerra familiar.