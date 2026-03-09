Así luce la habitación de Moria Casán tras la remodelación: total white, mesa de maquillaje y espejos del piso al techo

Moria Casán decidió darle un giro completo a uno de los espacios más íntimos de su hogar. A través de un video, la diva abrió las puertas de su casa en Parque Leloir para mostrar el proyecto de remodelación de su habitación y el proceso de transformación que ya comenzó.

Así va la remodelación de la habitación de Moria Casán

En las imágenes se puede ver a la arquitecta a cargo de la obra, quien explicó cómo será el trabajo previo a la renovación de la habitación de Moria Casán: “Realizamos una visita pre obra para analizar con qué nos encontramos y qué cambios quiere realizar Moria”, detalló la profesional.

De una decoración colorida al total white

Antes de la remodelación, el dormitorio de Moria Casán se destacaba por una estética intensa y muy personal. Las paredes verdes y el respaldo de la cama con flores amarillas le daban al ambiente una impronta fuerte, cargada de color y personalidad.

Según explicó la arquitecta, el nuevo proyecto busca cambiar por completo esa impronta visual: “Ya tenemos el proyecto aprobado con Moria y estamos ultimando los detalles más técnicos para poder llevar a cargo la obra”, contó. La propuesta apunta a transformar el ambiente en un espacio completamente blanco, generando mayor luminosidad y un descanso visual más marcado.

Un baño en suite y un espacio exclusivo para maquillaje

Entre los cambios más importantes del proyecto de la renovación de la habitación de Moria Casán, se encuentra la transformación del antiguo sector de hidromasaje. Ese espacio desaparecerá para dar lugar a un baño en suite renovado: “Vamos a hacer un espacio de ducha amplio con una mampara de vidrio”, explicó la arquitecta.

Además, el lugar donde actualmente se encuentra la bacha se convertirá en un sector destinado al maquillaje. “Todo el espacio donde tiene la bacha será un lugar de maquillaje exclusivamente, con muebles en melamina laqueada”, agregó la profesional. Con estos cambios, la nueva habitación de Moria Casán combinará funcionalidad, comodidad y un estilo sofisticado acorde a la personalidad de la icónica figura del espectáculo argentino.