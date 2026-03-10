Quién es Sofía Smaldone, la mujer que habría conquistado a Mauricio Macri: su pasión y su influencia en redes sociales

Tras su separación de Juliana Awada, la vida romántica de Mauricio Macri se volvió centro del debate mediático. El dirigente político estuvo involucrado en diferentes rumores de romance, al igual que su exesposa. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que Macri había decidido ir al casamiento de su sobrino acompañado de Sofía Smaldone. Testigos que estuvieron en la noche lo destacaron, al igual que algunos movimientos en sus redes sociales. Los usuarios no dudaron en investigar de quién se trataba la nueva mujer que habría logrado robarle el corazón al expresidente.

Sofía Smaldone, Mauricio Macri

¿Quién es Sofía Smaldone, la mujer que habría conquistado a Mauricio Macri?

Mauricio Macri se posicionó en la mirada mediática, tras diversos rumores de romance a su alrededor. Primero, fue con Chloe Bello, quien terminó negando los dichos. Pero, el pasado fin de semana, su sobrino, Rodrigo Valladares Macri, celebró su casamiento con Emily Lucius, y uno de los invitados estelares fue el expresidente. En SQP (América), Nico Peralta, quien fue invitado a la boda, reveló: "Mauricio llegó solo a la ceremonia del casamiento, pero al llegar el momento de la fiesta, su actual saliente llegó para acompañarlo".

Esta mujer sería Sofía Smaldone, una coach motivacional e influencer de redes sociales, quien invita "a reconocer patrones y volver a tu esencia". Ella tendría dos cuentas: una personal, y la otra laboral que se llama @healingsoulsmethod. En la segunda, supera los 8 mil seguidores, mostrando su trabajo a la vida pública. Allí comparte videos de consejos, además de frases motivacionales. Sin embargo, su intimidad la deja en privado para sus amigos y seres queridos. Según declararon en el programa, en ambas cuentas subió fotos con el look del casamiento pero las borró.

Sofía Smaldone, coach motivacional e influencer

Los rumores de romance entre Sofía Smaldone y Mauricio Macri

En SQP (América), dieron a conocer la noticia de que Mauricio Macri había sido visto con una mujer. De esta manera, compartieron un video grabado desde la fiesta, donde se ve al expresidente sentado al lado de la que sería Sofía Smaldone. "Ella subió una selfie con él y puso como canción ‘She’s my partner’", detallaron Yanina Latorre y Martín Salwe, confirmando su presencia en el gran evento ocurrido este fin de semana.

Si bien las imágenes fueron eliminadas por ellas, en el programa mostraron el clip donde se los veía muy cómplices. En esa misma línea, Nico Peralta describió: "Estuvieron toda la noche sentados juntos y charlando, ella muy en el oído de él todo el tiempo". Por otro lado, aseguró que Juliana Awada había confirmado su presencia, hasta que decidió bajarse por respeto a la familia y a ella misma, demostrando que la separación es más tajante de lo que todos creían.

Sofía Smaldone, Mauricio Macri

Tras los rumores con Chloe Bello, Mauricio Macri volvió a llevarse la atención mediática por su vida romántica y nuevas posibilidades de un amor aparecieron en los medios de comunicación. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto, pero sus seguidores ya comenzaron a investigar quién es Sofía Smaldone, la mujer que lo habría conquistado y acompañado al casamiento de su sobrino con Emily Lucius.

A.E