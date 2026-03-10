Juliana Awada marcó la vuelta del estilo distressed con un look fashion que combina tendencia y clásicos

Juliana Awada deslumbró con una apuesta fashionista que se caracterizó por mezclar ítems trendy con prendas básicas. Con este conjunto, la empresaria impuso el regreso del estilo distressed y conquistó por completo a sus seguidores de la red social. Asimismo, inspiró a crearlo en poco tiempo y de manera práctica.

El look al estilo distressed que lució Juliana Awada

Juliana Awada volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo del país. En esta oportunidad, la ex primera dama asistió a un exclusivo banquete organizado por una reconocida marca de zapatos y no dudó en compartir el look que eligió para la ocasión. Se trata de una apuesta fashionista que combinó clásicos con tendencias actuales.

Para el evento nocturno y a cielo abierto, Juliana Awada optó por un estilismo que llamó especialmente la atención por un detalle clave: la presencia del denim distressed, el clásico pantalón de jean gastado con roturas que vuelve a instalarse como protagonista en la moda actual. Esta prenda amplia y con efecto desgastado le aportó un aire relajado y moderno a su look.

Juliana Awada

En las imágenes que subió a sus historias de Instagram, Juliana Awada muestra que combinó esta pieza trendy con un body color chocolate de líneas simples, que ayudó a equilibrar el outfit y aportar elegancia. Por encima, sumó un tapado largo de cuero en el mismo tono. Además, lució un bolso gamuzado y zapatos stilettos. Todo esto en la tonalidad que pisa fuerte esta temporada y que ya se posiciona como uno de los grandes protagonistas del otoño-invierno.

La fórmula fashionista que eligió Juliana Awada para su look de noche

La característica principal del look de Juliana Awada estuvo en la mezcla de prendas clásicas con ítems en tendencia. Mientras el abrigo de cuero y el body chocolate funcionan como básicos atemporales del guardarropa, el denim distressed aporta un giro moderno que rompe con lo tradicional y vuelve a posicionarse como un recurso fashion.

En los últimos años, este estilo había quedado algo relegado frente a versiones más limpias y minimalistas del jean. Sin embargo, las pasarelas internacionales y el street style comenzaron a marcar su regreso, especialmente en versiones oversize y con efecto desgastado más marcado. Por esta razón, Juliana Awada no dudó en elegirlo para su look de noche.

Juliana Awada

Cabe destacar que la prenda superior, el accesorio y calzado con el color tendencia reforzaron la armonía del atuendo. Asimismo, lograron contrastar con el carácter informal del jean roto con efecto degastado. Al equilibrar la informalidad del denim con básicos en un tono sofisticado, Juliana Awada obtuvo una propuesta moderna y elegante que se llevó toda la atención en Instagram.

De esta manera, Juliana Awada marcó la vuelta del estilo distressed con un look fashion que combina tendencia y clásicos. Además, confirmó su capacidad para reinterpretar las prendas del momento y adaptarlas a un estilo personal que combina simpleza, modernidad y un toque chic que siempre marca la diferencia.