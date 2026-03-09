La princesa Leonor es una de las promesas de la realeza más observadas por los expertos. La decisión de la familia real de mantenerla lejos de la mediatización y los escándalos provoca que las expectativas y las curiosidades crezcan a su alrededor. Muchos apuntan por cómo será el futuro de la herdera, cuando finalice con su formación militar en los próximos meses. Según se dio a conocer, seguirá los pasos de su padre para realizar una carrera universitaria, y algunos expertos aseguran que optará por la misma universidad que el rey Felipe VI.

La princesa Leonor podría estudiar en la misma universidad que el rey Felipe VI

En julio del 2026, la princesa Leonor finalizará su formación militar para convertirse en la futura capitana general de los Ejércitos. Tal como hizo su padre, desde hace cinco años viene pasando por las diferentes áreas militares: primero en la Academia General Militar de Zaragoza, después la Escuela Naval Militar de Marín y por último en la Academia General del Aire de San Javier. Sin embargo, los expertos de la realeza apuntan a que es momento de que la Casa Real española exponga cuál es el futuro de la heredera al trono y en qué universidad se inscribirá para continuar con una formación que la guíe como futura reina.

Algunos dieron la posibilidad que, como su padre, se una a una universidad pública y española, en alguna carrera como Derecho, y que luego realice una especialización internacional en un centro europeo o estadounidense de prestigio, tal y como hizo Felipe en 1995. Sin embargo, esta posibilidad es contraria a la que parece mostrar la Casa Real, al permitir a sus hijas alejarse de la mediatización. Mientras que la infanta Sofía se encuentra en el Forward College, en sus clases de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para muchos suena opuesto que la heredera al trono se una a la Universidad Autónoma de Madrid, a pesar de que las posibilidades son altas.

Otras opciones de universidad para la princesa Leonor

La princesa Leonor no se encontraría en debate solo con la UAM, siguiendo los pasos del rey Felipe VI. Existe la posibilidad de que quiera optar por continuar con los pasos de su madre y su tía Cristina de Borbón en la Complutense de Madrid. Sin embargo, la Universidad Carlos III carga con una importancia grande en su carrera de Derecho, por su alto enfoque internacional, y se alejaría de los caminos que tomaron sus padres. De esta manera, mantendría la posibilidad de continuar en una pública de renombre.

A pesar de esto, sigue existiendo la búsqueda de la Familia Real por mantener a la joven lejos de las cámaras de la prensa, para mantener su privacidad. Es por eso que crece la posibilidad de que elija como su hermana, la infanta Sofía, una universidad privada. Es así como la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, la CEU San Pablo o la Universidad Antonio de Nebrija serían otras opciones a valorar.

La princesa Leonor se encuentra en el centro de debate internacional, por su futuro como reina de España y los pasos a seguir en su formación. En julio del 2026, se graduará de la Academia General del Aire de San Javier, dando el cierre perfecto a su paso militar. Sin embargo, es momento de que la Casa Real exponga cómo es el futuro de la heredera al trono, sobre todo en materia de lo académico y de la universidad que elegirá para esta nueva etapa.

