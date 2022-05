El guiño de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul en pleno show 

Tini Stoessel está viviendo un excelente momento profesional. Muy enamorada y en medio de los shows que está dando en el Hipódromo de Palermo, la artista le dedicó un momento a Rodrigo De Paul, con quién está viviendo un gran romance.

Hace algunas semanas Ángel De Brito confirmó el romance entre Tini y Rodrigo, al publicar imágenes exclusivas de la flamante pareja paseando en Ibiza. Desde entonces, los fanáticos de la cantante la apoyan en su nueva relación, frente al conflicto mediático que surgió luego de las declaraciones de la ex del futbolista, Camila Homs.

Durante el show de Tini en el Hipódromo de Palermo, la artista cantó el tema que interpreta junto a Alejandro Sanz.

“Tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid” se escuchó cantar a la ex Violetta, mientras que el público la ovacionó.

"Ayyy" expresó Tini en referencia a su nuevo amor.

La primera entrevista de Tini Stoessel después de confirmar el romance con Rodrigo De Paul:

Tini Stoessel brindó una entrevista en LAM en la noche de este jueves. La cantante fue consultada por varios temas, entre ellos su serie de shows que comienza mañana.

Adelantó que va a haber varios invitados famosos aunque no quiso revelar sus nombres. Sí contó que la invitó a Lali Espósito aunque no sabe si va a poder asistir. Además, mientras mostraba el escenario, se cruzó con los integrantes de MYA y tuvo que admitir que estarán en uno de sus shows.

Sobre Lali Espósito también dijo que se estuvieron conociendo bastante este último tiempo, se juntaron a cenar, a charlar, "conocernos desde otro lugar fue algo re lindo", afirmó. Y agregó: "Ella es lo más".

Tini Stoessel también contó que empezó el año pasado a ir a la psicóloga. "Es importante para poder conocerse. Eso me está haciendo muy bien". Sobre la relación con su hermano, la cantante reveló que se llevan muy bien, que no se pelean y que no son para nada celosos ninguno de los dos.

Con respecto a la internación de su papá, Tini Stoessel manifestó: "Fue lo peor que me pasó en la vida (...) Realmente vivimos un milagro".

