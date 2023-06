Laura Ubfal participó en el programa de este martes en Mañanísima y aprovechó la oportunidad para revelar una actitud muy particular que vio de Morena Rial con sus amigas porque “quería que la quieran”.

La periodista contó en el ciclo lo que hacía la hija de Jorge Rial para poder caerle bien a sus compañeros: “Yo me acuerdo de una Morena que iba al kiosko, compraba papas fritas, golosinas y cosas a las amigas porque quería que la quieran”.

Imagen reciente de More Rial.

Además, Laura reveló que More Rial intentaba buscar amor en su colegio: “No voy a decir dónde la vi, pero todo el tiempo busca amor. Cuando vos vivís la vida que vivió ella, buscas amor por todos lados”.

Recordemos que en los últimos días, More Rial compartió que se alejaría de su padre, a pesar de sus problemas de salud: “Me voy a ir a vivir a Córdoba y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre”.

¿Qué dijo More Rial sobre su padre?

La hija de Jorge Rial reveló en el programa de Karina Mazzocco que su papá “siempre se manejó por plata”, y sumó: “Falto amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo”.

Luego apuntó aún más contra Jorge Rial y aseguró: “Mis respetos hacia el karma y las vueltas de la vida, porque no voy a ser yo quien se las cobre, sino la vida. Por eso le pasa lo que le pasa. ¿No?”.