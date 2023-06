More Rial acusó gravemente a Agustina Kämpfer: "Ella quedó embarazada de otro, mientras salía con mi papá"

More Rial sacudió a la prensa argentina este lunes, luego de otorgar una nota en "A la tarde", programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Allí la hija de Jorge Rial arremetió crudamente contra su padre, regalando múltiples frases que hoy son títulos de noticias.

Sin embargo, More no solamente se refirió a la mala relación que en la actualidad tiene con el presentador de "Argenzuela", también fulminó sin piedad a cada una de las parejas de él, pero con quién más se afincó fue con Agustina Kämpfer, a quién acusó de ser una de las novias más "malas" que ha tenido Jorge Rial.

More Rial acusó de infiel a Agustina Kämpfer

"No sé cuánto tiempo estuvieron ellos (Jorge y Agustina), pero fue algo muy tedioso. Las cosas empezaron bien y, después como todo, empezó a ser ‘mala, mala, mala’. Un día me cansé y cuando ella entraba a la cocina yo no la saludaba", partió señalando la joven influencer. Seguidamente, recordó que ella llamaba a su padre para acusarla: "Le decía que yo no saludaba, que yo no le hacía caso. A ver... ella era la novia de él, no mi mamá. Mi mamá fue la que se borró cuando yo tenía 11 años. Quería sumarse un poroto con mi papá y no lo logró”, apuntó tajante.

More Rial.

Por otra parte, sacó a la luz un dato desconocido para la prensa, una fuerte acusación de infidelidad para Agustina. "Ella quedó embarazada de otro. Mientras salía con mi papá, quedó embarazada de otro", aseguró More Rial.

Lejos de calmar la situación, la joven continuó echándole leña el fuego y dejó entrever que maneja información que podría perjudicar a su padre. "Yo sé muchas cosas y lo puedo hundir, pero no tengo ganas. Y no es porque sea mi padre, porque él a mí no me tiene respeto. ¿Sabés qué pasa? Si yo hablo de más, me internan. Ya me lo hicieron", sentenció More Rial.

Jorge Rial y Agustina Kampfer.

Por el momento, Jorge Rial no ha respondido a las polémicas declaraciones de su hija, tampoco Agustina Kämpfer, quien habría sido crudamente acusada de infiel por More Rial.

AM