El homenaje de Morena a Jorge Rial en redes: “Siempre vamos a estar”

Jorge Rial atraviesa un duro momento con rumores de separación y crisis de Romina Pereiro cada vez más fuertes. En medio de tanto ruido, una muestra de apoyo sorprendió a todos.

Morena Rial tomo sus redes para hacerle llegar todo su cariño a su papá y la historia causo ternura entre sus seguidores y los del conductor. “Sos el mejor abuelo que le pudo haber tocado a mi hijo. Te amamos mucho y siempre vamos a estar con vos a pesar de la distancia", escribió junto a una foto en la que se lo ve al periodista con su nieto Francesco.

El mensaje de apoyo de More a Jorge Rial.

A pesar de las polémicas discusiones entre ambos, lo cierto es que el amor es mucho más fuerte y hoy se muestran mucho más cerca a pesar de la distancia ya que la joven está instalada en Córdoba, lejos de Jorge Rial que vive en Capital Federal.

Mientras las versiones de separación siguen creciendo, Pereiro se encarga de desmentirlas, aunque Rial no habló aún.

Ángel de Brito desmintió los rumores de crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro

Luego del escándalo del Wanda Gate, parece que la paz reinó entre Ángel de Brito y Jorge Rial, quienes mantuvieron una tensa relación durante los últimos años. De hecho, el ex conductor de Intrusos le prometió al conductor de LAM que lo iría a visitar al ciclo de El Trece y que llevaría un capítulo de su libro para mostrárselo a las panelistas.

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro, pero el jurado de La Academia admitió que habló con su colega y desmintió todo.

“Hablé con Rial esta mañana porque había algunos rumores de separación de su mujer, de Romina” comenzó diciendo Ángel de Brito en el ciclo de El Trece. Y con humor agregó: “Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas. Ahora parece que soy el vocero, no sé por qué me preguntan a mí”.

“Me dijo que no es verdad, que está todo bien. Que estaba en la casa con ella, estaban juntos” confirmó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

No es la primera vez que Jorge Rial enfrenta rumores de crisis con su pareja, Romina Pereiro. En agosto de este año, mientras la nutricionista viajó al Sur con sus hijas, el periodista tuvo que salir a desmentirla versión. "Se fueron a ver las ballenas y ya las extraño. No fui porque era un viaje de chicas" confesó Rial.