El Hotel de los Famosos: quienes son los últimos eliminados

"El Hotel de los Famosos" está llegando a su recta final y quedando poco para la definición los participantes que aún quedan en la casa viven con mucha ansiedad estas semanas.

Fueron 11 los concursantes que quedaron fuera de carrera, dejando a cinco afortunados, Alex Caniggia, Martín Salwe, Lissa Vera, Locho Loccisano y Majo Martino, que pelearán con todo para consagrarse ganadores y quedarse con el premio.



En las últimas semanas, el programa que conduce Pampita y Chino Leunis se puso bien picante por las eliminaciones que se fueron dando y los reingresos de otros participantes. Entre los último expulsados del hotel se encontraron Imanol Rodríguez, quien a su salida reconoció cual era su plan al ingresar al reality: “Mi objetivo ahí era ganar más popularidad”, dijo tras su partida.



"Me gusta joder, me entretengo, soy divertido, pero también soy tranquilo. Hay una convivencia de 24 horas, no la podés caretear y te agarrás de cualquier cosa para estar un poquito mejor”, definió el hijo de Miguel Ángel Rodríguez sobre su paso por el show.

Pero sin dudas, la eliminada que pocos vieron venir fue Melody, que lejos de ser expulsada, tuvo que abandonar el programa debido a un accidente que vivió en uno de los juegos y que la dejó sin movilidad en una pierna, causando que los médicos recomendaran que hiciera la recuperación afuera.

"Fue una experiencia única estar en 'El Hotel de los Famosos', he tenido malos y buenos momentos como he mostrado porque soy una persona genuina y transparente, así me manejo en la vida. El encierro te lleva a decir y hacer cosas que quizás en la vida cotidiana uno no haría, pero bueno, no tenés a tus afectos, no tenía celular, no veía a nadie, no tenía contacto con el afuera", dijo la novia de Alex Caniggia tras su partida.



Melody Luz se refirió al terrible accidente que sufrió en "El Hotel de los Famosos"

Con respecto al accidente, Malody Luz aclaró: "Desde que supe que el hotel iba a tener juegos, sabía que mi foco iba a estar ahí y así fue, lo di todo y competí a la par con hombres. Lo que me pasó fue un garrrón, quiero que sepan que estoy bien, fue más feo de ver y el dolor del momento que el después. Ya saben que pasó un tiempo y la herida está cerrada, estoy perfecta. Por suerte no fue más que piel, no llegó al músculo, así que regia amor".

Luego, la bailarina le dedicó unas palabras a su fandom: "Gracias por el apoyo, quiero que sepan que leo casi todos los mensajes, me llega mucho el amor. Esto es nuevo para mí, casi no había trabajado en la tele y de la nada ya me enfocaron durmiendo o en situaciones que nunca me imaginé que iba a estar, así que es todo un proceso nuevo para mí. Pero gracias a todos los que me bancan, realmente les mando mucho amor porque ese amor también me llega a mí".