El ida y vuelta entre Pollo Álvarez y Rodrigo De Paul

El Pollo Álvarez es uno de los tantos periodistas que están cubriendo el Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, tuvo el privilegio de entrevistar a una de las figuras del partido entre Argentina y Polonia, que tuvo a la albiceleste como ganadora. Rodrigo De Paul le concedió una entrevista al periodista y charlaron sobre el resultado y el pase a los octavos del certamen mundialista. El jugador no pudo evitar preguntarte sobre una nota que Álvarez le hizo a los padres.

En vivo para el programa Nosotros a la mañana por el El Trece, el Pollo frenó a Rodrigo De Paul mientras salía rumbo al micro, tras el partido de la Selección y le preguntó cómo se siente luego de la victoria. “Rodri un segundito, se pateó, jugó lindo Argentina y ahora hay que seguir con más paz, con más calma” le consultó el periodista y con una inmensa alegría el jugador le contestó: “Sí, ahora puedo descansar dos días y ya el sábado jugamos de vuelta”.

Pollo Álvarez y Rodrigo De Paul tras la victoria de Argentina sobre Polonia

Entre risas, el conductor bromeó “Te veo matado, ¿cuánto te dio el chip?". El 7 de la Selección afirmó con orgullo que su actitud la negocia, a pesar que las cosas pueden salir mejor o no. “Yo no voy a dejar de correr, no voy a dejar de mostrarme, de ser una opción para mis compañeros, eso es lo que me trajo hasta acá y así va a seguir” cerró De Paul con firmeza.

Rodrigo De Paul estuvo al tanto sobre la nota que el Pollo Álvarez le realizó a su familia y aprovechó el momento para retrucarle. “¿Le hiciste una nota a mi vieja?” le cuestionó el jugador. “A tu vieja, sí, divina. Conocí a papá y a mamá, a todos” le contestó el conductor, asombrado por la pregunta, y De Paul comentó “Qué raro, bolu... Porque les da vergüenza”.