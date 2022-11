El Pollo Álvarez protagonizó un tenso momento en Qatar mientras estaba en el aire

El Pollo Álvarez estuvo a punto de ir a la cárcel en Qatar. Durante su travesía por la nación asiática cubriendo el Mundial, el conductor estaba al aire en Nosotros a la Mañana, sin embargo, el ambiente se tornó muy tenso cuando una autoridad se posó frente a la cámara y le exigió que presentara sus documentos.

Al momento de que el sujeto apareció repentinamente, el equipo de camarógrafos dejó de filmar, pero se escuchó al Pollo Álvarez decir: "No le gusta que esté grabando". Desde el estudio del programa en Buenos Aires, Nicolás Magaldi aseguró que este inconveniente podría traerle un problema legal a su compañero. "No dejan mostrar lo que está pasando ahora tampoco, estamos al aire y vamos a dejarlo así", dijo.

Minutos más tarde, el presentador explicó por qué las autoridades de Qatar decidieron detener la transmisión en vivo y confesó que tuvo miedo en el momento porque lo podían detener. "Da miedo, pensé que me iban a meter preso. Esta persona bajó de la camioneta y nos dijo de muy mala manera ‘no puede grabar más porque es un lugar privado’, nos quisieron sacar el equipo", afirmó el Pollo Álvarez.

Afortunadamente todo quedó en un mal momento y no accionaron legalmente contra Álvarez. No es la primera vez que algún medio de comunicación es censurado en el país asiático. Por internet y en redes sociales existen varios registros de cómo actúan las autoridades qatarís, dejando en evidencia la poca libertad de expresión que existe en el lugar que es anfitrión de la edición 2022 del Mundial de la FIFA.

Marcelo Tinelli y su fuerte reclamo al Pollo Álvarez

Durante el primer partido de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, el conductor de Canta Conmigo Ahora, le hizo un fuerte reclamo al Pollo Álvarez, porque en sus redes sociales el presentador anunció que haría una baja temperatura en el encuentro de Argentina contra Arabia Saudita. Pero, esto no fue así, y Tinelli lo criticó, ya que él se había ido con ropa para frío cuando había mucho calor dentro del estadio. "Me traje la campera, me puse el pantalón largo porque ayer publicaste una historia de que iba a hacer frío, boludo... Y nos estamos muriendo de calor", expresó molesto el animador.