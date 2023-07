Zaira Nara y Paula Chaves fueron por mucho tiempo amigas inseparables, se veían siempre juntas y había demasiada complicidad entre ellas. Sin embargo, todo comenzó a cambiar el año pasado cuando surgieron los rumores de romance entre la hermana de Wanda Nara y el polista Facundo Pieres, quien en el pasado fue pareja de la modelo.

El distanciamiento era notable y aunque ninguna de las dos quería confirmar lo que ya era un secreto a voces, fue Paula Chaves la primera en romper el silencio en una nota con LAM. Ante la pregunta de Ángel De Brito por cómo estaba su vínculo con Zaira, la conductora de "Pasaplatos Famosos" se vio acorralada y no le quedó de otra que ventilar lo que sucedía con unas de sus mejores amigas.

Zaira Nara y Paula Chaves.

"A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir", comentó Chaves en aquella oportunidad.

Han pasado varias semanas desde esa nota y todo parece indicar que ha existido un acercamiento. Ocurrió en la mañana de este miércoles 5 de julio.

Paula Chaves y Pedro Alfonso se volcaron a sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número tres de Filipa, su hija menor y en el post de la conductora se observa un video que muestra cómo fue la fiesta y lo bien que la pasaron.

El mensaje de Zaira Nara en la publicación de Paula Chaves

En la caja de comentarios, Zaira Nara, quien está de viaje en Tailandia, no dudó en elogiar la belleza de Filipa y enviarle un cálido saludo de cumpleaños. "La más hermosa", escribió la mediática junto a un corazón y un emoji sentimental. Además, le dejó su like a la publicación hecha por Paula Chaves. Pero todo no quedó allí, la hermana de Wanda, fue hasta el post que compartió Pedro Alfonso y también dejó su mensaje: "Bebita hermosa".

Mensaje de Zaira Nara en el post de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

De esta manera quedaría confirmado que si ha existido un acercamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara. Al parecer, dejaron atrás aquel conflicto que las separó por tantos meses: el romance con Facundo Pieres.

