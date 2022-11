El Kun Agüero viajó al mundial de Qatar 2022 rodeado de hinchas brasileros

Las horas están contadas para que inicie la Copa del Mundo y siguen llegando a Qatar todos aquellos que tendrán el privilegio de poder alentar a la Selección argentina en vivo desde la cancha. Sin embargo, el Kun Agüero vivió una situación que ningún hincha quisiera tener que presenciar.

Por si alguien se pregunta cuál es el colmo de un hincha argentino, la respuesta es: viajar al Mundial rodeado de hinchas brasileros. Eso fue lo que le pasó a nada más y nada menos que el Kun Agüero. El futbolista compartió las imágenes en las redes y rápidamente se viralizaron.

El Kun Agüero con la Copa América.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista argentino publicó un video en el que se lo ve sentado en el avión mientras el resto de los tripulantes viajan parados cantando y alentando a la Selección brasilera, histórico rival futbolístico de Argentina.

En las imágenes, el Kun se agarra la cabeza y resopla sin poder creer lo que está viviendo, pero fiel a su clásico sentido del humor, lo hizo público para que sus seguidores lo apoyen y se diviertan con él al ver la insólita situación.

Kun Agüero reveló cómo se enteró su hijo Benjamín de la muerte de Diego Maradona

"Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín (Gianinna Maradona). Me acuerdo hasta lo que le pregunté. "¿Es verdad o no?", le escribí. Me contestó que sí", dijo la nueva figura del Barcelona en una entrevista con El País de España.

Luego, Kun Agüero reveló el modo en el que abordó la triste situación con el joven de 12 años. "Pensaba en mi hijo. En que lo tenía que llamar. Me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia. Ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego y Benja se llevaban muy bien. Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al colegio y que lo intentara distraer", relató.