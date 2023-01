Para todos los fans de El Hotel de los Famosos la espera terminó este lunes con el gran estreno del reality conducido por Pampita y Chino Leunis. Para el gran regreso del programa en este 2023, la modelo y presentadora eligió un increíble vestido largo total white liso con recortes.

Pampita fue vestida por Shibinda con el diseño "Amelia" de cuello halter con recortes en los costados y un maxi tajo en uno de los costados de las piernas. Este imponente look, lleno de clase y sofisticación, cuenta con mangas extraíbles a tono que se pueden perfectamente lucir o no, con el look.

Para combinar su elegante vestido, la modelo llevó una sandalias de plataforma y taco alto de la marca Sarkany. Pampita impactó y cautivó con su vestido inmaculado para el estreno de la segunda temporada del El Hotel de los Famosos.

Pampita repite dupla junto a Chino Leunis

La modelo y el presentador repiten dupla en este 2023 para estar al frente del reality más esperado del año. El rol de los dos conductores va más allá del simple hecho de presentar las pruebas y los programas.

Tanto Pampita como Chino Leunis tiene una tarea clave dentro de El Hotel de los Famosos, y es poder darles contención y apoyo en los momentos en lo que los 16 participantes de esta nueva edición, sienten que la necesitan.