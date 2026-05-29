El mensaje de Fiorella Giménez después de que Cachete Sierra confirmara su separación tras cinco años juntos: "Se viene"

Cachete Sierra sorprendió al confirmar que atraviesa una nueva separación de Fiorella Giménez, la bailarina con quien mantuvo una relación marcada por reconciliaciones, idas y vueltas. La noticia generó repercusión debido a que la pareja había retomado su vínculo tiempo atrás e incluso había apostado a la convivencia.

Cachete Sierra y Fio Giménez

En una reciente entrevista, Cachete Sierra explicó que la crisis no estuvo relacionada con terceros, sino con el desgaste que fue sufriendo la relación: "Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando... Nos queremos mucho. Lo hemos intentado mucho", expresó. Además reveló el motivo de la separación: "Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere", reconoció.

La reacción de Fiorella Giménez en redes sociales

Luego de las declaraciones de Cachete Sierra, Fiorella Giménez optó por mantenerse alejada de las referencias públicas a la separación. Sin hacer comentarios sobre el presente sentimental de la pareja, la bailarina utilizó sus redes sociales para mostrar cómo transita estos días.

Lejos de los mensajes melancólicos o las indirectas, compartió un video donde se la ve ensayando una coreografía junto a un compañero y dejó un breve mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Se viene". De esta manera, mientras Cachete Sierra decidió expresar públicamente el dolor que le genera la ruptura, Fiorella Giménez eligió refugiarse en el trabajo y mostrar una actitud positiva frente a esta nueva etapa de su vida.

Así fue la relación de Cachete Sierra y Fiorella Giménez

La relación entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez comenzó en 2021 durante su participación en La Academia. La química entre ambos fue inmediata y rápidamente se transformaron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, a lo largo de estos años atravesaron distintas crisis que derivaron en separaciones y posteriores reconciliaciones.

Cachete Sierra y Fio Giménez

La última reconciliación parecía marcar una nueva etapa para Cachete Sierra y Fiorella Giménez, quienes incluso apostaron a la convivencia. Sin embargo, las dificultades cotidianas volvieron a imponerse y derivaron en una nueva distancia. Ahora, ambos enfrentan esta nueva separación desde lugares diferentes, aunque con el respeto que siempre caracterizó su historia.