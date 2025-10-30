Cachete Sierra y Fio Giménez se mudaron juntos y tomaron una particular decisión de convivencia: "No sé si vamos a poder"

Cachete Sierra y Fio Giménez decidieron dar un paso crucial en su relación. Luego de diversas rupturas y reconciliaciones, en las últimas semanas, sus seguidores notaron que su cercanía había cambiado, y no fue hasta hace unos días que ellos anunciaron que habían decidido comenzar a vivir juntos. La encargada de contarlo fue la bailarina, quien publicó un video en su TikTok sobre por qué habían tomado esta decisión. Sin embargo, hubo un particular detalle que podría complicar la relación, pero que decidieron para mejorar la convivencia.

La particular decisión de Cachete Sierra y Fio Giménez al mudarse juntos: "No sé si vamos a poder"

A finales del 2021, Cachete Sierra y Fio Giménez se conocieron y comenzaron de las relaciones con más idas y vueltas de la televisión argentina. Si bien tuvieron dos separaciones, una en el 2023 y otra a finales del 2024, la pareja encontró la manera de volverse a reunir y de concretar su amor nuevamente. Sin embargo, en los últimos días, decidieron dar uno de los pasos más importantes para ellos: mudarse juntos. En su cuenta de TikTok, la bailarina contó los detalles y la particular decisión para garantizar la convivencia.

Según explicó, su contrato terminó inesperadamente, y su novio salió en su ayuda para ofrecerle que vivieran juntos. Es así como contrataron un camión de mudanzas que le mandó todos sus muebles a la joven y le acomodó la ropa en su ropero. "Estoy contenta, mi amor", expresó, mientras Cachete le daba un beso en la frente. Además, Marta, la perra de Sierra, también los acompañó durante todo el tiempo, y recibió mimos de Fiorella. Entre bromas, la bailarina notó que el actor ocupaba la mayor parte del lugar con sus looks, y que cada vez menos le tocaba a ella.

Fue en este contexto que decidió mostrar las dos habitaciones que había en la casa. Mientras que Cachete Sierra tenía su habitación en la derecha, donde se priorizaba el azul como color base, Fio Giménez estaba en la izquierda, con una cama doble rosa y detalles en plateado como una princesa. Así, expresó, dejando la puerta abierta a que esta situación se revierta: "Sinceramente, no se si vamos a poder sostener, o que tan funcional va a ser tener dos camas en dos habitaciones diferentes. Si no las usamos va a ser al pedo".

Los seguidores de ambos no tardaron en felicitarlos por el importante paso que dieron, y por la ternura que emanan cuando están juntos. De esta manera, Cachete Sierra y Fio Giménez mostraron el importante paso que dieron en su larga relación, y las decisiones que tomaron para garantizar la convivencia entre ambos. Si bien fueron a viajes juntos y pasaron días en un mismo lugar, la pareja se la jugó por la mudanza, y las habitaciones separadas.

A.E